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Орбитальный аппарат миссии "ЭкзоМарс-2016" провел серию маневров над Марсом

Космос
8 февраля, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Маневры были необходимы для выведения аппарата на полярную орбиту планеты
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© David Ducros/ESA via Getty Images

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2016", на котором установлено российское научное оборудование, провел серию маневров, чтобы выйти на полярную орбиту Марса. Об этом сообщает Институт космических исследований РАН.

"Серия маневров, которую двигатели аппарата TGO выполнили 19, 23 и 27 января, изменили наклонение орбиты аппарата с 7 до 74 градусов. В результате ее плоскость, изначально почти совпадавшая с экваториальной, наклонилась таким образом, чтобы аппарат проходил над полярными областями", - говорится в сообщении.

В дальнейшем планируется снизить орбиту аппарата. Стадия торможения с помощью атмосферы должна начаться в середине марта, она продлится около 13 месяцев. Перед этим в начале марта планируется включить научные приборы, чтобы провести калибровку на новой орбите.

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Орбитальный модуль TGO (Trace Gas Orbiter) миссии "ЭкзоМарс" в октябре 2016 года вышел на орбиту вокруг Марса, где будет находиться еще год. Основной задачей TGO является поиск в атмосфере планеты примесей метана и других газов, которые могут свидетельствовать о предполагаемой биологической и геологической активности на Марсе. Кроме того, модуль, аппаратура которого позволяет "заглянуть" на метр вглубь марсианской почвы, будет изучать распределение водяного льда в грунте планеты.

На аппарате находятся четыре научных прибора. Один из них - российский нейтронный детектор FREND (Fine Resolution Epithermal Neutron Detector), предназначенный для картографирования потоков нейтронов с поверхности Марса с высоким пространственным разрешением. Эти потоки позволят судить о содержании водорода в слое грунта глубиной до одного метра. Второй - спектрометрический комплекс ACS (Atmospheric Chemistry Suite), предназначенный для поиска метана в атмосфере Марса.

Два европейских прибора - стереокамера CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System), которая предназначена для высокодетальной съемки поверхности Марса в стереорежиме), и еще один спектрометрический комплекс - NOMAD (Nadir and Occultation for Mars Discovery).

Спускаемый аппарат Schiaparelli, который прибыл к Марсу в связке с TGO в 2016 году, не сумел успешно совершить мягкую посадку и разбился. Он должен был отработать технологию входа в атмосферу, спуска и посадки на поверхность планеты перед запуском второго этапа миссии "ЭкзоМарс" в 2020 году. На этой стадии предусмотрена отправка на Марс российской посадочной платформы и европейского марсохода. Ключевыми задачами на этой стадии станут бурение и анализ марсианского грунта.

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