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Российские ученые снизили деградацию космических солнечных батарей в 10 раз

Космос
8 февраля, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Применение системы защиты позволит сделать российские солнечные батареи одними из наиболее энергоэффективных в мире
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Разработчики холдинга "Российские космические системы" (РКС) создали систему электрической защиты для солнечных батарей космических аппаратов, которая снижает деградацию батарей примерно в 10 раз. Об этом сообщает пресс-служба РКС.

"Ее применение позволит существенно продлить срок работы источников питания космических аппаратов и сделает российские солнечные батареи одними из самых энергоэффективных в мире", - указано в пресс-релизе холдинга.

Основу защиты солнечной батареи составляют диоды - небольшие устройства, которые устанавливаются на каждый фотоэлектрический преобразователь (ФЭП), из которых состоит солнечная батарея. Чтобы повысить надежность и срок службы диодов, в РКС создали многослойные коммутирующие шины диодов на основе молибдена.

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Благодаря ним диоды выдерживают более 700 термоударов, когда температура за несколько минут изменяется более чем на 300 градусов Цельсия. Всего в ходе ресурсных испытаний эти диоды выдержали более семи тысяч термоциклов.

Еще одним нововведением стало нанесение специального защитного покрытия на все металлические детали диода, что предотвращает окисление поверхности при контакте с агрессивными средами.

"Опыт эксплуатации продемонстрировал, что применение нашей системы электрической защиты снижает деградацию солнечных батарей примерно в 10 раз", - отметил руководитель группы разработчиков защитных диодов Андрей Басовский.

Общий гарантийный срок эксплуатации этих диодов - 20,5 лет (15,5 лет - срок активного существования, еще пять лет диод может храниться на Земле перед отправкой аппарата в космос).

Этот показатель выводит разработанные РКС диоды на мировой уровень. "По своим электрическим, массо-габаритным и надежностным характеристикам они находятся на уровне лучших мировых аналогов, а по ряду параметров опережают их. При этом стоимость российских диодов более чем в два раза ниже", - подчеркнул руководитель участка физико-термических процессов цеха полупроводниковых изделий РКС Алексей Ануров.

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