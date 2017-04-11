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Сокращение российского экипажа МКС не повлияет на проведение экспериментов

Космос
11 апреля, 20:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
По мнению главы Роскосмоса, благодаря сокращению экипажа можно будет решить много задач, в том числе финансовые
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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Сокращение российского экипажа Международной космической станции (МКС) с трех до двух человек не повлияет на проведение научных экспериментов на орбите, сообщил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"Это (сокращение российского экипажа - прим. ТАСС) абсолютно правильное решение. И, по-хорошему, его надо было принимать еще раньше. Потому что много нареканий связано с загрузкой МКС, с обеспечением программы экспериментов, с их эффективностью. Этому были посвящены отдельные обсуждения в правительстве и на совещании у президента. Я могу точно и ответственно сказать, что сокращение с трех до двух человек на МКС российского экипажа не повлияет на ведение экспериментов", - сказал Комаров в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано 12 апреля, в День космонавтики.

По его словам, благодаря сокращению экипажа можно будет решить много задач. "С одной стороны - финансовые, а с другой - закрытие проблем РКК "Энергия" по взаимоотношениям с компанией Boeing", - отметил глава госкорпорации.

В Роскосмосе ранее сообщили, что два из четырех экипажей космических кораблей "Союз" в 2017 году будут состоять из двух, а не трех человек. Ожидается, что такая ситуация продлится до тех пор, пока к станции пристыкуется Многофункциональный лабораторный модуль "Наука". 20 апреля с Байконура на МКС отправится очередная экспедиция, в составе которой уже будет экипаж из двух человек: российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. На пресс-конференции 3 апреля они пообещали работать быстрее, чтобы успешно выполнять научные задачи в усеченном составе.

Ранее NASA заключило соглашение с корпорацией Boeing, которое позволит американским астронавтам получить дополнительно пять мест на российских кораблях "Союз" для полетов на МКС в 2017-2019 годах. Космическое ведомство США получит для своих астронавтов одно дополнительное место на "Союзе" в конце 2017 года, еще одно - в 2018 году, а при необходимости - три места в 2019-м. Общая стоимость контракта между NASA и Boeing составит $373,5 млн, или в среднем по $74,7 млн за одно место на российском корабле. Boeing приобрела эти места у российской РКК "Энергия" в рамках урегулирования судебной тяжбы по поводу совместного проекта "Морской старт".

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