Народная обсерватория в Парке Горького в Москве открывается для гостей в День космонавтики

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Народная обсерватория в московском Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени М. Горького открывается для посетителей в День космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба Парка Горького.

Гостей ожидают экскурсии, звездный квест, лекции и концерты. В день открытия вход в обсерваторию будет свободным.

В этом году обсерватория отмечает 60-летие.

Насыщенная программа

Церемония открытия нового сезона обсерватории состоится в 15:00, а через полчаса начнется экскурсия, во время которой астроном Парка Горького расскажет об устройстве обсерватории, о том, какие небесные светила можно увидеть с поляны парка. Еще две экскурсии пройдут в 20:30 и 22:00.

В 16:00 лекторы познакомят самых юных гостей с созвездиями и планетами, расскажут об истории изучения небесного свода с древнейших времен. В 17:00 посетители смогут принять участие квесте "В поисках звезд", увидеть первых космонавтов и попытаться разгадать тайны первых воздухоплавателей, советских летчиков, расшифровать радиосигналы Вселенной.

Спустя час начнется экскурсия "Космические горизонты вчера, сегодня, завтра", участники которой узнают, где произошел первый в России воздушный полет, кто прыгал с парашютной вышки в Парке Горького, как туда попали немецкие самолеты и почему на Пушкинской набережной однажды приземлился орбитальный космический корабль "Буран".

Наука и искусство

Затем гостей ждет выступление танцевального кооператива "Айседорино горе", посвященное подвигу Юрия Гагарина. В 21:00 группа "Артек Электроника" исполнит песни из нового сборника "Звездный архитектор".

Кроме того, на аллее парка откроется фотовыставка "Время первых", на которой продемонстрируют фото российских космонавтов, отснятые на МКС. Это и виды открытого космоса, и повседневная жизнь станции.

Более 20 лет обсерватория была закрыта для посетителей. В 2012 году ее отреставрировали, в сентябре того же года она вновь распахнула двери для посетителей. В ходе проведенных работ в обсерватории установили автоматический раздвижной купол и два мощных телескопа, которые позволяют наблюдать за небесными телами в условиях московской засветки в ночное время. Наблюдения в обсерватории проводятся с 12:00 до 17:00 (Солнце, Меркурий, Венера) и с 20:00 до 23:00 (Луна, Марс, Юпитер, Сатурн).

В апреле обсерватория работает для посетителей по выходным с 12:00 до 23:00, с мая по сентябрь она открыта ежедневно в те же часы. Билет стоит от 100 до 200 рублей.