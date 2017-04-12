Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Космонавт Борисенко: покорить Марс можно только при взаимодействии нескольких стран

Космос
12 апреля, 14:40 UTC+3 ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК область/ 12, апреля. / ТАСС
Космонавт считает, что одновременно на Марс должны ступить несколько человек - представители тех стран, которые будут принимать участие в проекте
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 12 апреля. / ТАСС/. Полет на Марс не сможет осуществить в одиночку ни одна страна, на эту планету отправится международный экипаж, считает космонавт Андрей Борисенко.

СПЕЦПРОЕКТ
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
В честь Дня космонавтики и 17-го набора в российский отряд подробно рассказываем о том, как сделать космос своей профессией

"Нужно понимать и отдавать себе отчет, что это будет не чисто национальная программа какой-либо страны. Это будет международный экипаж", - заявил Борисенко в Центре подготовки космонавтов во время послеполетной пресс-конференции после возвращения с Международной космической станции.

Он также считает, что решение о том, кто первым ступит на поверхность планеты будет приниматься на самом высоком уровне, но при этом космонавт надеется, что первый шаг по Марсу сделают несколько человек.

"Надеюсь, что на Марс одновременно ступят два или три человека - представители тех стран, которые будут принимать участие в проекте", - рассказал Борисенко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Предстартовая подготовка Юрия Гагарина к полету, 1961 год
10 опасных ситуаций Гагарина: как первому космонавту везло в полете
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова рассказала, как американские журналисты устроили "базар" в особняке МИД РФ
2
Грузия до конца года не планирует закупать российский газ
3
На Украине предложили перенести День космонавтики на другую дату
4
Трамп: Си Цзиньпин "сразу же понял", почему США нанесли удар по базе в Сирии
5
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
6
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
7
Трамп оповестил Си Цзиньпина об ударе США по Сирии во время десерта
Темы дня
Загрузка...
Реклама