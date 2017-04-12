Космонавт Борисенко: покорить Марс можно только при взаимодействии нескольких стран

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 12 апреля. / ТАСС/. Полет на Марс не сможет осуществить в одиночку ни одна страна, на эту планету отправится международный экипаж, считает космонавт Андрей Борисенко.

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"Нужно понимать и отдавать себе отчет, что это будет не чисто национальная программа какой-либо страны. Это будет международный экипаж", - заявил Борисенко в Центре подготовки космонавтов во время послеполетной пресс-конференции после возвращения с Международной космической станции.

Он также считает, что решение о том, кто первым ступит на поверхность планеты будет приниматься на самом высоком уровне, но при этом космонавт надеется, что первый шаг по Марсу сделают несколько человек.

"Надеюсь, что на Марс одновременно ступят два или три человека - представители тех стран, которые будут принимать участие в проекте", - рассказал Борисенко.