"Волонтеры Победы" провели квест в честь Дня космонавтики в 77 регионах РФ

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Общественное движение "Волонтеры Победы" сегодня провело в 77 регионах России квест "Первый космический", посвященный Дню космонавтики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

"Квест, посвященный Дню космонавтики, прошел уже в 77 регионах страны, а в ближайшие дни охватит еще больше субъектов РФ", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе уточнили, что по условиям квеста команды из 5-10 человек должны были подготовиться к полету на Луну, добраться до нее и построить там станцию для добычи энергоносителя, чтобы спасти человечество от надвигающейся энергетической катастрофы.

Все задания квеста были основаны на реальных фактах из истории отечественной космонавтики, а также "научно-технических фактах из космической отрасли", пояснили в пресс-службе.

"Для создания соответствующей атмосферы организаторы квеста уделили внимание площадкам для проведения игры, в частности, для московских школьников квест проходил в Центре подготовки космонавтов, в Волгограде и Ульяновске - в городских планетариях", - добавили представители движения.

Квест был организован "Волонтерами Победы" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Роспатриотцентра и Российского движения школьников. Поддержку организаторам оказали Роскосмос, Росатом и другие организации.