На Кубе в День космонавтики прошел Гагаринский урок

Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Коламбус" в матче плей-офф НХЛСпорт 13 апреля, 5:25
"Бостон" одержал волевую победу над "Оттавой" в первом матче плей-офф НХЛСпорт 13 апреля, 4:58
Сталлоне подал в суд на Warner Bros. за невыплаченные проценты от сборов фильмаКультура 13 апреля, 4:48
"Рейнджерс" обыграли "Монреаль" в первом матче серии плей-офф НХЛСпорт 13 апреля, 4:47
TSN: Галлант станет первым тренером в истории клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс"Спорт 13 апреля, 4:34
"Ведомости": ФАС работает над системой, стимулирующей аптеки продавать дешевые лекарстваЭкономика и бизнес 13 апреля, 4:28
Космонавт Алексей Леонов высоко оценил игру актеров и фильм "Время первых"Культура 13 апреля, 3:55
CNBC: Apple разрабатывает устройство для бесконтактного определения уровня глюкозы в кровиНаука 13 апреля, 3:51
Бились до ночи: СКА обыграл "Металлург" в самом длинном матче в истории финалов КХЛСпорт 13 апреля, 3:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГАВАНА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Гагаринский урок, посвященный первому полету человека в космос, состоялся в среду в гаванской Национальной библиотеке имени Хосе Марти - самой большой библиотеке Кубы.
На уроке, который провел представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский, присутствовали студенты Гаванского университета, изучающие русский язык, а также учащиеся 5-10 классов школы при посольстве России.
В ходе тематического занятия ребятам были продемонстрированы презентация о Юрии Гагарине и видеозапись приветствия начальника Центра подготовки космонавтов Юрия Лончакова. Кроме того, состоялся показ фрагментов из фильма "Гагарин. Первый в космосе" (2013) Павла Пархоменко. Кинолента демонстрировалась на русском языке с испанскими субтитрами.
Почетным гостем урока стал первый космонавт Кубы Арнальдо Тамайо Мендес. "С полетом Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года человечество вступило в новую, космическую эру. Гагарин продемонстрировал всему миру, что человек может находиться и работать в условиях невесомости", - отметил, выступая перед собравшимися, кубинский космонавт.
Тамайо Мендес был членом советско-кубинского экипажа, который совершил полет в космос 18 сентября 1980 года на корабле "Союз-38". В течение восьми дней он и советский космонавт Юрий Романенко проводили на орбите различные эксперименты, по итогам которых был собран богатый исследовательский материал, позволивший реализовать ряд научных проектов в сфере медицины, геологии, физики и психологии.
Тамайо Мендес напомнил, что одной из первых стран, которые Гагарин посетил после полета, была Куба. "Выступая с речью на Площади революции, Гагарин выразил уверенность в том, что когда-нибудь придет тот день, когда в космос полетит и кубинский космонавт. И вот, спустя почти 20 лет, его предсказание сбылось", - рассказал Тамайо Мендес.
По словам кубинского космонавта, Гагарин был президентом Общества советско-кубинской дружбы. Имя первого космонавта носят на острове Свободы учебные заведения, а также различные предприятия и организации, в частности завод по ремонту авиационной техники.
Акция "Гагаринский урок" проводится в Международный день космонавтики в 80 странах. Впервые она прошла в России в 2016 году по инициативе Юрия Лончакова и была приурочена к 55-летию первого полета человека в космос.
Гагаринский урок был не единственным мероприятием на Кубе, приуроченным к Дню космонавтики. В вестибюле Музея революции, расположенного в самом центре Гаваны, открылась выставка "Российский космос в XXI веке". Примечательно, что когда Гагарин приезжал на Кубу в 1961 году, с лидером Кубинской революции Фиделем Кастро он встречался именно в этом здании.
На выставке, организованной Россотрудничеством, представлено 30 снимков. На них запечатлены строительство космодрома Восточный, запуски ракет, сборка космических аппаратов, работа в открытом космосе и на Международной космической станции.
"Эту выставку мы решили посвятить исследованию космического пространства в наши дни. Все снимки взяты из архивов Роскосмоса", - рассказал Ярошевский. На торжественное открытие экспозиции пришли как живущие на острове Свободы российские соотечественники, так и кубинцы.
Стоит отметить, что в марте в гаванском Музее революции проходила другая "космическая" фотовыставка - экспозиция под названием "Я - чайка", посвященная 80-летнему юбилею первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.