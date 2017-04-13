На Кубе в День космонавтики прошел Гагаринский урок

ГАВАНА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Гагаринский урок, посвященный первому полету человека в космос, состоялся в среду в гаванской Национальной библиотеке имени Хосе Марти - самой большой библиотеке Кубы.

На уроке, который провел представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский, присутствовали студенты Гаванского университета, изучающие русский язык, а также учащиеся 5-10 классов школы при посольстве России.

В ходе тематического занятия ребятам были продемонстрированы презентация о Юрии Гагарине и видеозапись приветствия начальника Центра подготовки космонавтов Юрия Лончакова. Кроме того, состоялся показ фрагментов из фильма "Гагарин. Первый в космосе" (2013) Павла Пархоменко. Кинолента демонстрировалась на русском языке с испанскими субтитрами.

Почетный гость - первый кубинский космонавт

Почетным гостем урока стал первый космонавт Кубы Арнальдо Тамайо Мендес. "С полетом Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года человечество вступило в новую, космическую эру. Гагарин продемонстрировал всему миру, что человек может находиться и работать в условиях невесомости", - отметил, выступая перед собравшимися, кубинский космонавт.

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Тамайо Мендес был членом советско-кубинского экипажа, который совершил полет в космос 18 сентября 1980 года на корабле "Союз-38". В течение восьми дней он и советский космонавт Юрий Романенко проводили на орбите различные эксперименты, по итогам которых был собран богатый исследовательский материал, позволивший реализовать ряд научных проектов в сфере медицины, геологии, физики и психологии.

Тамайо Мендес напомнил, что одной из первых стран, которые Гагарин посетил после полета, была Куба. "Выступая с речью на Площади революции, Гагарин выразил уверенность в том, что когда-нибудь придет тот день, когда в космос полетит и кубинский космонавт. И вот, спустя почти 20 лет, его предсказание сбылось", - рассказал Тамайо Мендес.

По словам кубинского космонавта, Гагарин был президентом Общества советско-кубинской дружбы. Имя первого космонавта носят на острове Свободы учебные заведения, а также различные предприятия и организации, в частности завод по ремонту авиационной техники.

Акция "Гагаринский урок" проводится в Международный день космонавтики в 80 странах. Впервые она прошла в России в 2016 году по инициативе Юрия Лончакова и была приурочена к 55-летию первого полета человека в космос.

Фотовыставка "Российский космос в XXI веке"

Гагаринский урок был не единственным мероприятием на Кубе, приуроченным к Дню космонавтики. В вестибюле Музея революции, расположенного в самом центре Гаваны, открылась выставка "Российский космос в XXI веке". Примечательно, что когда Гагарин приезжал на Кубу в 1961 году, с лидером Кубинской революции Фиделем Кастро он встречался именно в этом здании.

На выставке, организованной Россотрудничеством, представлено 30 снимков. На них запечатлены строительство космодрома Восточный, запуски ракет, сборка космических аппаратов, работа в открытом космосе и на Международной космической станции.

"Эту выставку мы решили посвятить исследованию космического пространства в наши дни. Все снимки взяты из архивов Роскосмоса", - рассказал Ярошевский. На торжественное открытие экспозиции пришли как живущие на острове Свободы российские соотечественники, так и кубинцы.

Стоит отметить, что в марте в гаванском Музее революции проходила другая "космическая" фотовыставка - экспозиция под названием "Я - чайка", посвященная 80-летнему юбилею первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.