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Украинский космонавт Каденюк выступил против переноса Дня космонавтики на другую дату

Космос
13 апреля, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Леонид Каденюк заявил, что полет Юрия Гагарина в космос имеет "вселенское значение", и Гагарина никто не может заменить
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Леонид Каденюк

Леонид Каденюк

© NASA/wikipedia.org

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины Леонид Каденюк выступил против инициативы о переносе празднования Дня космонавтики в стране с 12 апреля на другую дату.

С данным предложением в среду выступил заместитель премьер-министра Украины Вячеслав Кириленко. По его мнению, новая дата должна касаться новейшей украинской истории, и такой датой, по его словам, мог бы стать день полета в космос Леонида Каденюка, который входил в состав экипажа американского шатла "Колумбия" в 1997 году.

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"Естественно, я категорически против, - заявил украинский космонавт в интервью радиостанции "Говорит Москва". - Потому что полет Гагарина, вообще первый полет человека в космос, он имел значение не просто для Советского Союза, даже не просто для планеты Земля, а он имел вселенское значение! То есть, этот праздник, он является всемирным праздником. Поэтому, конечно, ни в коем случае нельзя его отменять, чем-то заменять. Гагарина вообще никто не может заменить".

По его словам, инициатива вице-премьера не найдет поддержки ни в обществе, ни в Верховной раде. "Конечно, этого не будет", - уверен Каденюк.

Космонавт также сообщил, что поддерживает связи с коллегами из России. "Для меня советская школа - то, что я получил в Звездном городке и работая летчиком-испытателем ВВС, - это незабываемо. Это уникальное время для любого человека, в том числе и для меня. Поэтому связи поддерживаются с друзьями - летчиками-испытателями, космонавтами", - добавил он.

Россия в минувшую среду отметила День космонавтики. Именно 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым в истории человеком, который совершил полет в космос. В этот же день отмечался Международный день полета человека в космос, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН в 2011 году.

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