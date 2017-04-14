Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комаров: законодательство РФ в области космической деятельности требует доработки

Космос
14 апреля, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Как сообщил глава "Роскосмоса", готовится к рассмотрению Госдумой в апреле закон о дистанционом зондировании Земли
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российское законодательство в области космической деятельности нуждается в изменениях, считает глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"Те законы, которые действовали в области дистанционного зондирования Земли, коммерциализации, нуждаются в обновлении", - сказал Комаров на заседании экспертного совета по ракетно-космической отрасли при Госдуме.

Закон о дистанционом зондировании Земли готовится к рассмотрению Думой в апреле 2017 года, добавил он. "Законом предусматривается создание фонда данных дистанционного зондирования. Причем частным потребителям данные будут предоставляться за плату, органам власти - безвозмездно", - пояснил глава госкорпорации.

Также планируется изменить законодательство о районах падения ступеней ракет-носителей. "Мы находимся на грани невыполнения пусковой программы из-за непонимания рядом регионов и трактования положений (законодательства - прим. ТАСС)", - отметил Комаров.

Кроме того, Роскосмос намерен предложить поправки, связанные с лицензированием космической деятельности, поскольку лицензии может выдавать только орган власти, например, министерство или агентство, но госкорпорация им не является, однако при этом ей переданы полномочия, но не урегулирован статус, объяснил ее глава.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Комаров, Игорь Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Хищные птицы армии
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Замглавы МИД РФ считает вынужденной эмоциональность выступления Сафронкова в СБ ООН
2
Путин в 2016 году заработал 8,86 млн рублей
3
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
4
Украина обвинила РФ в создании негативного информационного фона вокруг "Евровидения-2017"
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Медведев в 2016 году заработал 8,6 млн рублей
7
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
Темы дня
Загрузка...
Реклама