Комаров: законодательство РФ в области космической деятельности требует доработки

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российское законодательство в области космической деятельности нуждается в изменениях, считает глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"Те законы, которые действовали в области дистанционного зондирования Земли, коммерциализации, нуждаются в обновлении", - сказал Комаров на заседании экспертного совета по ракетно-космической отрасли при Госдуме.

Закон о дистанционом зондировании Земли готовится к рассмотрению Думой в апреле 2017 года, добавил он. "Законом предусматривается создание фонда данных дистанционного зондирования. Причем частным потребителям данные будут предоставляться за плату, органам власти - безвозмездно", - пояснил глава госкорпорации.

Также планируется изменить законодательство о районах падения ступеней ракет-носителей. "Мы находимся на грани невыполнения пусковой программы из-за непонимания рядом регионов и трактования положений (законодательства - прим. ТАСС)", - отметил Комаров.

Кроме того, Роскосмос намерен предложить поправки, связанные с лицензированием космической деятельности, поскольку лицензии может выдавать только орган власти, например, министерство или агентство, но госкорпорация им не является, однако при этом ей переданы полномочия, но не урегулирован статус, объяснил ее глава.