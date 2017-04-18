В Мексике дан старт Неделе российской космонавтики

МЕХИКО, 18 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Неделя российской космонавтики открылась в Мексике. В торжественной церемонии в Национальном политехническом институте в столице страны приняли участие посол РФ Эдуард Малаян, региональный директор фонда "Русский мир" Николай Михайлов и руководство высшего учебного заведения.

"В течение недели члены российской делегации будут участвовать в конференциях, семинарах и круглых столах, которые пройдут на площадках Мексиканского космического агентства, профильных факультетов ведущих вузов и специализированных научно-исследовательских центрах в городах Мехико, Пуэбла и Керетаро", - сообщил ТАСС представитель Россотрудничества в латиноамериканской стране Андрей Пахомов. По его словам, программа визита будет весьма насыщенной.

В состав российской делегации вошли космонавт, Герой Советского Союза Анатолий Арцебарский, декан факультета "Специальное машиностроение" МГТУ им Н. Э. Баумана Владимир Калугин, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти госкорпорации "Роскосмос" Александр Захаренко. В рамках "Недели" также будет открыта мультимедийная выставка "Русский космос", несколько фотовыставок и пройдут показы документальных фильмов по космической тематике.