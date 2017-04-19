Роскосмос полностью переходит на цифровое проектирование ракетной техники

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" планирует перейти на цифровое проектирование космической техники. Об этом говорится в материалах правительства РФ, подготовленных к ежегодному отчету.

"Госкорпорация "Роскосмос" продолжает внедрять на всех предприятиях и в организациях ракетно-космической отрасли России системы контроля и повышения качества выпускаемой космической техники. Отрасль переходит на цифровое проектирование космической техники", - говорится в документе.

При этом в материалах указывается, что основная цель перехода - снижение в 1,5 раза уровня аварийности средств выведения к 2020 году и увеличение сроков существования космических аппаратов на 25-30%.

Для повышения эффективности предприятий и роста конкурентоспособности разрабатываемой техники Роскосмос утвердил стандарты производственной системы, которые внедрит сначала в Центре им. Хруничева (производитель ракет "Протон" и "Ангара" - прим. ТАСС), РКК "Энергия" (разработчик пилотируемых кораблей "Союз" и грузовых кораблей "Прогресс" - прим. ТАСС) и НПО "Энергомаш" (производитель ракетных двигателей - прим. ТАСС).

Обновление объектов производства

Роскосмос планирует в среднесрочный период обновить более 160 объектов производства на предприятиях отрасли.

"В среднесрочный период запланировано перевооружение еще более 160 объектов в рамках программы инновационного развития корпорации", - говорится в документе.

В материалах правительства также указывается, что только за последние два года Роскосмосом введено в эксплуатацию более 40 объектов, включая полностью обновленный парк технического оборудования.

Действующие программы инновационного развития ведущих предприятий - производителей космической техники (РКК "Энергия", Центр им. Хруничева, РКЦ "Прогресс", НПО "Энергомаш", АО "Информационные спутниковые системы", АО "Российские космические системы") направлены и на кардинальное обновление технического парка производственных фондов, отмечается в материалах.