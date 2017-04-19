Персонажи мультфильма телестудии Роскосмоса полетят на МКС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 19 апреля. /ТАСС/. Игрушечные версии героев мультфильма телестудии Роскосмоса Юра и Нюра станут дополнительными индикаторами невесомости экипажа корабля "Союз МС-04", который отправится к МКС 20 апреля, сообщил российский космонавт Федор Юрчихин на предполетной пресс-конференции на космодроме Байконур.

"Мой щенок готовится к своему пятому полету, и он будет главным индикатором на правах опытного члена экипажа. Что касается других, то Джек (Фишер, американский астронавт - прим. ТАСС) уже говорил о других индикаторах. Два индикатора невесомости будут связаны с этой программой (борьбой с онкологическими заболеваниями у детей - прим. ТАСС)", - сказал Юрчихин.

"Мы долго выбирали, какой индикатор будет у нашей страны, чтобы потом передать его в один из наших онкологических центров. Так получилось, что я участвовал в создании одного из мультфильмов телестудии Роскосмоса, где были два героя, которые задают вопросы детям в иносказательной форме, и в легкой беседе мы объясняем, что такое космическая программа. Очень удачные персонажи получились, и я подумал, почему бы им не стать индикаторами невесомости", - добавил космонавт.

Юрчихин читал авторский текст одной из серий мультфильма про Юру и Нюру.

Еще одним индикатором станет символ разноцветного Солнца - символ американского онкоцентра, в котором лечилась дочь американского астронавта Джека Фишера.

Космонавты приготовят кефир на борту МКС

Российские космонавты намерены провести эксперимент по приготовлению кефира на МКС, сорвавшийся после декабрьской аварии космического корабля "Прогресс МС-4, сообщил на предполетной пресс-конференции Федор Юрчихин.

"Это очень интересный эксперимент. Мне предстоит его наверху делать", - рассказал Юрчихин.

По его словам, это один из основополагающих опытов в области подготовки к будущим длительным космическим полетам к другим планетам.

Его дублер, россиянин Сергей Рязанский, который был у истоков этого эксперимента, рассказал, что в мире несколько научных групп занимаются такими исследованиями. "Практическая польза для космонавтов заключается в получении свежих кисломолочных продуктов на орбите", - отметил космонавт.

Аппаратуру для эксперимента "Пробиовит", предназначенную для приготовления кисломолочных продуктов, планировалось доставить на МКС на борту космического корабля "Прогресс МС-04". Полученный таким образом кефир в дальнейшем предполагается использовать в качестве штатного пробиотика (пищевого ингредиента, который при систематическом употреблении благоприятно воздействуют на организм человека в результате повышения биологической активности нормальной микрофлоры кишечника) во время длительных полетов к Марсу и Луне. Однако запущенный 1 декабря 2016 года корабль был потерян на 382-й секунде полета на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы.

Позднее необходимое для эксперимента оборудование было доставлено на МКС кораблем "Прогресс МС-05" в феврале этого года.