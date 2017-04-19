Пользователи "ВКонтакте" впервые в прямом эфире увидят запуск космического корабля

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Пользователи "ВКонтакте" 20 апреля впервые в прямом эфире смогут посмотреть за запуском космического корабля, сообщили в пресс-службе социальной сети.
В этот день на МКС с космодрома Байконур отправится пилотируемый "Союз МС-04", на борту которого будут российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. Старт запланирован на 10:13 мск, стыковка корабля с МКС состоится через шесть часов после запуска.
"Специально для VK Live трансляцию будет комментировать российский летчик-космонавт Олег Артемьев. Он поделится опытом полетов на МКС и подробно расскажет, из каких этапов состоит запуск космического корабля, что происходит в это время на борту и какие нагрузки предстоит испытать членам экипажа", - сказали в пресс-службе.
Трансляция начнется 20 апреля в 9:30 утра на официальной странице Роскосмоса в социальной сети.