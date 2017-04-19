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Дональд и Иванка Трамп собираются звонить на МКС

Космос
19 апреля, 23:03 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Президент США и его дочь намерены поздравить американку Пегги Уитсон, которая 24 апреля побьет рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе среди астронавтов
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Президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка

Президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка

© AP Photo/Evan Vucci, File

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка Трамп собираются позвонить в ближайший понедельник на борт Международной космической станции. Как сообщила в среду пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), они хотят поздравить американку Пегги Уитсон. 24 апреля она побьет рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе среди астронавтов США, который принадлежит Джеффу Уильямсу и равняется 534 суткам.

Свою нынешнюю космическую вахту Уитсон, которая сейчас работает на МКС в качестве командира экипажа, несет с 17 ноября 2016 года. До этого она бывала на станции дважды: в июне - декабре 2002 года и с октября 2007 по апрель 2008 года, налетав в общей сложности 377 суток. Возвращение ее на Землю после нынешнего полета изначально намечалось на июнь, но недавно было отложено до сентября.

Вместе с Уитсон на МКС сейчас работают россиянин Олег Новицкий и француз Тома Песке, представляющий Европейское космическое агентство. 20 апреля к ним должны присоединиться российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. Предполагается, что Фишер также будет участвовать в предстоящем разговоре с президентом США.

NASA сообщило, что разговор начнется в 10 утра по времени восточного побережья США (17:00 мск), продлится 20 минут и будет транслироваться в прямом эфире по ведомственному телеканалу, а также в соцсетях. Согласно пресс-релизу, доступ к трансляции будет предоставлен "школам, музеям и другим организациям" в США и "по всему миру".

На Земле вместе с Дональдом и Иванкой Трамп вести разговор с Уитсон будет еще одна американская женщина-астронавт Кэтлин Рубинс.

Абсолютный рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе принадлежит россиянину Геннадию Падалке и равняется 878 дням.

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