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Запуск "Союза МС-04" с новым экипажем МКС. Видеотрансляция

Космос
20 апреля, 9:52 UTC+3
В состав сокращенного экипажа вошли россиянин Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер
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Трансляция Ruptly

В четверг с "Гагаринского старта" космодрома Байконур отправляется российский космический корабль "Союз МС-04" с двумя космонавтами.

В состав сокращенного экипажа вошли россиянин Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. На свободном третьем месте будет установлен 70-килограммовый грузовой контейнер.

Полет к МКС будет проходить по укороченной шестичасовой схеме. Сейчас на борту станции находятся российский космонавт Олег Новицкий, американский астронавт Пегги Уитсон и европейский астронавт Тома Песке.

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