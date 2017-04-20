Запуск "Союза МС-04" с новым экипажем МКС. Видеотрансляция

"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором кровиОбщество 20 апреля, 10:00
Объем перевозок "Трансконтейнера" в I квартале вырос на 23,7%Транспорт 20 апреля, 9:57
Тренер: футболистам "Боруссии" стало неловко из-за задержки автобуса перед матчем ЛЧСпорт 20 апреля, 9:45
Защитник "Спартака" Дыбленко получил серьезное предложение из НХЛСпорт 20 апреля, 9:41
Хоккеист Кулемин готов помочь сборной России на чемпионате мираСпорт 20 апреля, 9:34
Агент: игрок "Айлендерс" Грабовский восстановится к следующему сезону НХЛСпорт 20 апреля, 9:34
Танки времен Великой Отечественной войны возглавят парад 9 мая в ЧелябинскеНовости Урала 20 апреля, 9:32
ХК "Ак Барс" договорился о продлении контракта с Яруллиным на один годСпорт 20 апреля, 9:32
ФМБА: вопрос исключения мельдония из запрещенного списка WADA не актуаленСпорт 20 апреля, 9:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Трансляция Ruptly
В четверг с "Гагаринского старта" космодрома Байконур отправляется российский космический корабль "Союз МС-04" с двумя космонавтами.
В состав сокращенного экипажа вошли россиянин Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. На свободном третьем месте будет установлен 70-килограммовый грузовой контейнер.
Полет к МКС будет проходить по укороченной шестичасовой схеме. Сейчас на борту станции находятся российский космонавт Олег Новицкий, американский астронавт Пегги Уитсон и европейский астронавт Тома Песке.