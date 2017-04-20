Запуск "Союза МС-04" с новым экипажем МКС. Видеотрансляция

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В четверг с "Гагаринского старта" космодрома Байконур отправляется российский космический корабль "Союз МС-04" с двумя космонавтами.

В состав сокращенного экипажа вошли россиянин Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. На свободном третьем месте будет установлен 70-килограммовый грузовой контейнер.

Полет к МКС будет проходить по укороченной шестичасовой схеме. Сейчас на борту станции находятся российский космонавт Олег Новицкий, американский астронавт Пегги Уитсон и европейский астронавт Тома Песке.