CNN: Пегги Уитсон установила рекорд продолжительности пребывания астронавтов на орбите

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НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Член экипажа МКС 57-летняя Пегги Уитсон установила новый рекорд пребывания американских астронавтов в космосе.
Как сообщила телекомпания CNN, в 07:27 мск она превзошла установленную ранее своим коллегой Джеффом Уильямсом суммарную продолжительность космического полета - 534 дня.
Ранее она установила рекорд по числу выходов в открытый космос - за бортом МКС она работала восемь раз, в общей сложности 53 часа 22 минуты.
Уитсон прибыла на борт МКС в ноябре 2016 года и должна вернуться на Землю в начале сентября.