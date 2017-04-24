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CNN: Пегги Уитсон установила рекорд продолжительности пребывания астронавтов на орбите

Космос
24 апреля, 16:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Американский астронавт прибыла на борт МКС в ноябре 2016 года и должна вернуться на Землю в начале сентября
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Пегги Уитсон

Пегги Уитсон

© EPA/NASA

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Член экипажа МКС 57-летняя Пегги Уитсон установила новый рекорд пребывания американских астронавтов в космосе.

Как сообщила телекомпания CNN, в 07:27 мск она превзошла установленную ранее своим коллегой Джеффом Уильямсом суммарную продолжительность космического полета - 534 дня.

Ранее она установила рекорд по числу выходов в открытый космос - за бортом МКС она работала восемь раз, в общей сложности 53 часа 22 минуты.

Уитсон прибыла на борт МКС в ноябре 2016 года и должна вернуться на Землю в начале сентября.

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