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Китай освоит технологии длительного пребывания человека в космосе к 2022 году

Космос
25 апреля, 18:04 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Цель проектов - создание орбитальной станции к 2022 году
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Ракетоноситель Чанчжэн-7 с грузовым космическим кораблем "Тяньчжоу-1"

Ракетоноситель Чанчжэн-7 с грузовым космическим кораблем "Тяньчжоу-1"

© Ju Zhenhua/Xinhua via AP

ПЕКИН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китайские ученые ведут работу над технологиями, которые позволят космонавтам длительное время находиться в космических аппаратах на орбите. Как пишет издание "Жэньминь жибао", проекты в этой области планируется завершить к 2022 году.

"Мы работаем над технологиями, позволяющими космонавтам жить длительное время в космосе, ведь к 2022 году планируется создать орбитальную станцию", - заявил глава отдела проектирования Китайской аэрокосмической корпорации науки и технологии (China Aerospace Science and Industry Corp, CASIC) Ван Сян.

Китай последовательно реализует программу строительства собственной орбитальной станции, которая должна быть введена в эксплуатацию к 2020 году. В рамках данной программы 20 апреля был запущен первый китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-1", который 22 апреля успешно состыковался с космическим модулем "Тяньгун-2". В рамках миссии грузовик также отработает процесс заправки станции топливом.

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