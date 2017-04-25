Китай освоит технологии длительного пребывания человека в космосе к 2022 году

ПЕКИН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китайские ученые ведут работу над технологиями, которые позволят космонавтам длительное время находиться в космических аппаратах на орбите. Как пишет издание "Жэньминь жибао", проекты в этой области планируется завершить к 2022 году.

"Мы работаем над технологиями, позволяющими космонавтам жить длительное время в космосе, ведь к 2022 году планируется создать орбитальную станцию", - заявил глава отдела проектирования Китайской аэрокосмической корпорации науки и технологии (China Aerospace Science and Industry Corp, CASIC) Ван Сян.

Китай последовательно реализует программу строительства собственной орбитальной станции, которая должна быть введена в эксплуатацию к 2020 году. В рамках данной программы 20 апреля был запущен первый китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-1", который 22 апреля успешно состыковался с космическим модулем "Тяньгун-2". В рамках миссии грузовик также отработает процесс заправки станции топливом.