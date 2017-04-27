Запущенный в прошлом году с Восточного спутник введен в эксплуатацию

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Малый космический аппарат "Аист-2Д", запущенный год назад с космодрома Восточный, завершил летные испытания и введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба РКЦ "Прогресс".
"20 апреля 2017 г. космический комплекс "Аист-2Д" был введен в штатную эксплуатацию. В ходе летных испытаний "Аист-2Д" подтверждена работоспособность космического комплекса и его составных частей на всех этапах работы", - говорится в сообщении, поступившем сегодня в ТАСС.
Бортовые системы спутника функционируют штатно, аппарат управляем, нет проблем со снабжением электроэнергией и тепловым режимом. В четверг "Аист-2Д" уже произвел фотосъемку более 14 млн кв. км земной поверхности, включая 4 млн кв. км территории России.
"Получаемая информация уже сегодня находит практическое применение при решении ряда задач государственных федеральных и региональных потребителей, например, МЧС России, Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и др. К информации также проявляют интерес отечественные и зарубежные коммерческие структуры", - говорится в сообщении.
28 апреля исполняется год со дня запуска с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическими аппаратами "Ломоносов", "Аист-2Д" и SamSat-218.