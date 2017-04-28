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Терешкова заложила две новые именные звезды на "Аллее космонавтов" в Ярославле

Космос
28 апреля, 17:34 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 28, апреля. /ТАСС

Именные звезды открыты в честь летчику-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Владимира Шаталова, а также бывшего замначальника НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина Виктора Плакиды

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова поучаствовала в пятницу в закладке двух новых звезд на "Аллее космонавтов" у себя на родине в Ярославле. Именные звезды открыты в честь космонавта Владимира Шаталова и бывшего заместителя начальника Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина) Виктора Плакиды, сообщил ТАСС первый зампред правительства Ярославской области Виктор Костин.

"Сегодня мы установили две звезды - летчику-космонавту СССР, дважды Герою Советского Союза Владимиру Шаталову, а также бывшему заместителю (начальника - прим. ТАСС) НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина Виктору Плакиде. Недавно Виктор Иванович от нас ушел, мы закладываем его звезду посмертно", - сказал Костин.

Открытие новых звезд на "Алее космонавтов" прошло в рамках цикла мероприятий "Дорога к звездам", посвященных юбилею Валентины Терешковой, которая отметила 6 марта 2017 года свое 80-летие.

"Аллея космонавтов" была открыта в Ярославле 16 июня 2013 года, в 50-ю годовщину полета в космос Валентины Терешковой. Теперь на аллее насчитывается 11 звезд, в том числе именная звезда самой Терешковой.

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Персоны
Терешкова, Валентина Владимировна
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