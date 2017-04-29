Должность бортинженера на "Союзах" будет упразднена в 2019 году

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. РКК "Энергия" в 2019 году откажется от должности бортинженера на космических кораблях "Союз". Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев.

"В 2018 году мы планируем испытать, а с 2019 года ввести в штатную эксплуатацию полет без бортинженера. На борту будет один командир, обеспечивающий управление кораблем, и два участника космического полета (космических туриста, сейчас эти места занимают два бортинженера - прим. ТАСС)", - сказал он.

Такая возможность будет достигнута, в том числе, за счет перехода к сверхкороткой схеме полета к Международной космической станции. "Для улучшения возможностей коммерческих полетов на корабле "Союз МС" мы используем "быструю", четырехвитковую, стыковку - шесть часов вместо двух суток. Сейчас специалисты работают над реализацией двухвитковой схемы стыковки, которая еще больше увеличит комфорт космонавтов и туристов", - пояснил гендиректор предприятия.

По мнению Солнцева, возможность быстрого полета на МКС должна заинтересовать космических туристов. "В первые сутки происходит перестройка организма к полету в условиях невесомости и человек чувствует себя, мягко говоря, не очень хорошо. Надежнее пройти быстро стыковку и недомогать в комфортных условиях МКС, чем в тесном корабле", - рассказал он.

Ранее глава РКК "Энергия" предложил после завершения эксплуатации МКС переквалифицировать российский сегмент станции в орбитальный отель.

Ранее сообщалось, что РКК "Энергия" рассматривает возможность перехода на сверхкороткую схему сближения космических кораблей с МКС, которая будет занимать до трех часов. Отработка двухвитковой схемы сближения может быть выполнена с использованием корабля "Прогресс-МС" в 2017-2018 годах при его выведении на ракете "Союз-2.1а".