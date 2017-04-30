СМИ: Китай увеличит число космических грузовиков с одного до трех

ПЕКИН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай создаст еще два типа грузовых космических кораблей помимо "Тяньчжоу-1", которые будут иметь принципиальные функциональные отличия в плане обслуживания будущей национальной орбитальной станции. Об этом сообщила газета China Daily со ссылкой на Китайскую академию космических технологий (CAST).

"Мы сконструируем еще два вида космических аппаратов, которые будут отличаться от "Тяньчжоу-1", - приводит издание слова заместителя главного менеджера CAST Ян Баохуа. - Второй тип грузовика будет иметь герметично заваренную часть, как у "Тяньчжоу-1", и в дополнение отсек, имеющий частичный допуск к открытому космическому пространству - таким образом мы сможем обеспечить больше пространства для грузов".

По его словам, эта версия космического аппарата будет оптимальным образом приспособлена к доставке на орбиту провианта, как и малогабаритных деталей для станции.

"Еще один разрабатываемый нами тип грузовика - полностью открытого типа и предназначен для транспортировки всего, что не требует специальной защиты от воздействия космоса. Он станет перевозить крупные комплектующие, а также космические аппараты, которые будут запускаться со станции", - рассказал Ян Баохуа. Он уточнил, что все грузовые корабли предназначены для одноразового запуска без повторной эксплуатации после их возвращения на Землю.

На этой неделе КНР успешно осуществила заправку космического модуля "Тяньгун-2", официально став третьей страной мира после России и США, обладающей подобными технологиями. Запуск "Тяньчжоу-1" был осуществлен 20 апреля с космодрома в Вэньчане (южная провинция Хайнань), 27 апреля в 19:07 по местному времени (14:07 мск) была произведена дозаправка. Корабль способен доставлять в космос до 6 тонн полезного груза. Впоследствии данный аппарат должен будет регулярно совершать полеты к "Тяньгун-2", перевозя необходимое оборудование и провиант для работы космической лаборатории.

Китай последовательно реализует программу строительства собственной орбитальной станции, которая должна быть введена в эксплуатацию не позднее 2022 года. Миссия "Тяньчжоу-1" рассматривается как часть программы по отработке технологий, необходимых для создания китайской орбитальной станции.