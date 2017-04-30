Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Китай создаст еще два типа грузовых космических кораблей

Космос
30 апреля, 10:49 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Отмечается, что все грузовые корабли предназначены для одноразового запуска без повторной эксплуатации после их возвращения на Землю

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай создаст еще два типа грузовых космических кораблей помимо "Тяньчжоу-1", которые будут иметь принципиальные функциональные отличия в плане обслуживания будущей национальной орбитальной станции. Об этом сообщила газета China Daily со ссылкой на Китайскую академию космических технологий (CAST).

"Мы сконструируем еще два вида космических аппаратов, которые будут отличаться от "Тяньчжоу-1", - приводит издание слова заместителя главного менеджера CAST Ян Баохуа. - Второй тип грузовика будет иметь герметично заваренную часть, как у "Тяньчжоу-1", и в дополнение отсек, имеющий частичный допуск к открытому космическому пространству - таким образом мы сможем обеспечить больше пространства для грузов".

По его словам, эта версия космического аппарата будет оптимальным образом приспособлена к доставке на орбиту провианта, как и малогабаритных деталей для станции.

"Еще один разрабатываемый нами тип грузовика - полностью открытого типа и предназначен для транспортировки всего, что не требует специальной защиты от воздействия космоса. Он станет перевозить крупные комплектующие, а также космические аппараты, которые будут запускаться со станции", - рассказал Ян Баохуа.

Он уточнил, что все грузовые корабли предназначены для одноразового запуска без повторной эксплуатации после их возвращения на Землю.

На этой неделе КНР успешно осуществила заправку космического модуля "Тяньгун-2", официально став третьей страной мира после России и США, обладающей подобными технологиями. Запуск "Тяньчжоу-1" был осуществлен 20 апреля с космодрома в Вэньчане (южная провинция Хайнань), 27 апреля в 19:07 по местному времени (14:07 мск) была произведена дозаправка.

Корабль способен доставлять в космос до 6 т полезного груза. Впоследствии данный аппарат должен будет регулярно совершать полеты к "Тяньгун-2", перевозя необходимое оборудование и провиант для работы космической лаборатории.

Китай последовательно реализует программу строительства собственной орбитальной станции, которая должна быть введена в эксплуатацию не позднее 2022 года. Миссия "Тяньчжоу-1" рассматривается как часть программы по отработке технологий, необходимых для создания китайской орбитальной станции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Владимир Кличко не сумел вернуть два титула чемпиона мира, проиграв британцу Джошуа
2
Оливер Стоун считает, что новый фильм о Путине откроет американцам другое мировоззрение
3
В Москве после дорожного конфликта со стрельбой объявлен план перехват
4
СМИ: крупнейший в мире гидросамолет КНР прошел наземное испытание
5
В Роскосмосе считают возможным пуски ракет "Феникс" с кораблем "Федерация"
6
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
7
Начались перевозки в Крым по единому билету
Темы дня
Загрузка...
Реклама