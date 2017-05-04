МГУ создаст "космический патруль" для защиты Земли

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САМАРА, 4 мая. /Корр. ТАСС Алексей Соколов/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова планирует создать орбитальную группировку спутников, в задачу которой войдет контроль космических угроз.
Об этом журналистам сообщил профессор НИИ ядерной физики МГУ Сергей Свертилов в рамках научно-технического совета самарского ракетно-космического центра "Прогресс".
"Опыт, полученный в результате работы со спутником "Ломоносов", позволил нам выступить с инициативой создания группировки, которая будет состоять как минимум из трех спутников. Мы рассчитываем создать эту группировку в течение трех-пяти лет. Главной ее задачей станет контроль космических вызовов и угроз", - сказал Свертилов. По его словам, в будущую группировку войдет спутник такого же класса, как "Ломоносов", и еще два малых спутника типа "Аист" или "Татьяна".
"Спутники позволят более детально изучать явления, связанные с радиацией в околоземном пространстве и с астероидной опасностью, а также вести контроль экстремальных процессов в верхней атмосфере Земли - это будет как бы "космический патруль", - отметил Свертилов.
Спутник "Ломоносов", созданный в МГУ, был запущен с космодрома Восточный 28 апреля 2016 года. На летательном аппарате установлено несколько десятков приборов, которые исследуют космос и атмосферу Земли. Установленные на "Ломоносове" детекторы регистрируют процессы, связанные со взрывом сверхновых звезд.