Роскосмос выделит 31 млн рублей на участие в авиасалоне в Ле-Бурже

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" потратит более 31 млн рублей на участие в авиакосмическом салоне в Ле-Бурже во Франции, говорится в конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок.

Общая площадь экспозиции Роскосмоса на авиасалоне составит 165 кв. метров.

На этой территории будут размещены экспозиции РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс", корпорации "ВНИИЭМ" и НПО им. Лавочкина.

На объединенном стенде предприятий ракетно-космической отрасли будут представлены макеты пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация", Международной космической станции и полноразмерный макет первого спутника ПС-1, четыре макета ракет семейства "Союз", макеты космических аппаратов "Ресурс-П", "Обзор-Р", "Бион-М", "Аист-2Д", "Канопус-В", "Метеор-М", "Ломоносов", "Электро-Л", макеты спутников для фундаментальных космических исследований "Спектр-Р", "Спектр-РГ", "Спектр-УФ", макет лунной посадочной станции "Луна-Глоб".