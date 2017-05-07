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Источник: запуск военного спутника для Единой космической системы запланирован на 25 мая

Космос
7 мая, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

Это будет второй аппарат данной системы

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Запуск космического аппарата на ракете-носителе "Союз-2.1б" в интересах российского военного ведомства может состояться с космодрома Плесецк 25 мая, сообщил в воскресенье ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Речь идет об аппарате Единой космической системы (ЕКС)", - сказал собеседник агентства. Это будет второй аппарат данной системы.

Единая космическая система должна стать основой космического эшелона Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Как отмечали ранее в Минобороны РФ, она позволит существенно сократить время обнаружения пусков баллистических ракет вероятного противника. В конце 2016 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в 2017 году планируется запустить один аппарат системы ЕКС.

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