Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выход в открытый космос членов экипажа МКС. Видеотрансляция

Космос
12 мая, 14:10 UTC+3

Работы на внешней поверхности станции проводят астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер

Поделиться
Материал из 1 страницы

Трансляция Ruptly

Астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер, работающие на Международной космической станции, совершают выход в открытый космос.

В ходе работ на внешней поверхности МКС они должны заменить бортовой блок с электронной аппаратурой, зачехлить стыковочный адаптер, а также установить камеру высокого разрешения и беспроводные антенны.

Для командира экипажа Пегги Уитсон это уже девятый выход в открытый космос. Фишер совершит такую прогулку впервые.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
2
Источник: над Черным морем обнаружен тяжелый беспилотник США
3
Сбербанк разрешил перевыпускать карты в любом отделении по всей стране
4
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
5
Путин назвал серьезным шагом идею кабмина повысить МРОТ до прожиточного минимума
6
Супруга российского миллиардера получила в Лондоне рекордную сумму отступных при разводе
7
Суд огласит приговор экс-главе Внешпромбанка по делу о хищении 114 млрд рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама