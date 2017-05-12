Выход в открытый космос членов экипажа МКС. Видеотрансляция

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Астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер, работающие на Международной космической станции, совершают выход в открытый космос.

В ходе работ на внешней поверхности МКС они должны заменить бортовой блок с электронной аппаратурой, зачехлить стыковочный адаптер, а также установить камеру высокого разрешения и беспроводные антенны.

Для командира экипажа Пегги Уитсон это уже девятый выход в открытый космос. Фишер совершит такую прогулку впервые.