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Астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер завершили выход в открытый космос

Космос
12 мая, 20:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Работа астронавтов NASA в открытом космосе продолжалась 4 часа 13 минут

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© снимок с видео nasa.gov

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Члены экипажа Международной космической станции - астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер - завершили в пятницу в 20:21 мск выход в открытый космос для проведения работ на поверхности станции. Это был 200-й выход в открытый космос за всю историю существования орбитальной станции, он продолжался 4 часа 13 минут.

"Это был весьма успешный выход в открытый космос, несмотря на некоторые проблемы в начале, - отметил представитель NASA, комментируя на сайте прямой репортаж с МКС. - Несмотря на то, что поначалу возникли неполадки с охлаждением скафандра Джека Фишера, все запланированные работы были выполнены".

Неполадки обнаружились в кабеле, по которому осуществляется охлаждение, электропитание и связь с астронавтом, когда он надевает скафандр, но еще находится на станции перед выходом. Этот кабель отсоединяется, когда астронавты переходят в шлюзовую камеру и оказываются на автономном жизнеобеспечении для работы за бортом станции. Поскольку в кабеле, который использовал Фишер, обнаружились неполадки, то к его скафандру, пока он находился внутри МКС, периодически подключали кабель от скафандра Уитсон.

Астронавты заменили контейнер RxPCA с аппаратурой, обеспечивающей электропитание научных приборов, размещенных на поверхности станции, на новый модуль, доставленный космическим грузовиком Cygnus. Джек Фишер укрепил изоляцию на одном из сегментов дистанционного манипулятора на корпусе японского научного модуля "Кибо", а Пегги Уитсон осуществила подключение не использовавшегося с 2011 года резервного кабеля связи для передачи информации с альфа-магнитного спектрометра. Фишер также установил защитный экран на стыковочный узел, перемещенный с американского модуля Tranquility на модуль Harmony в марте нынешнего года. Этот стыковочный модуль будет использован для приема коммерческих пилотируемых космических кораблей.

Для 57-летней Пегги Уитсон, обладательницы рекорда по продолжительности пребывания американских астронавтов в космосе, нынешний выход в космос стал девятым по счету, а для Джека Фишера - первым.

Вместе с Уитсон и Фишером на МКС сейчас работают россияне Олег Новицкий и Федор Юрчихин, а также Тома Песке, представляющий Европейское космическое агентство.

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