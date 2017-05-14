Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/сек

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Орбитальный телескоп Hubble помог астрономам увидеть и даже понаблюдать за необычной парой галактик, несущихся одна мимо другой со скоростью около 2 млн км в секунду. Об этом сообщило в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Первоначально исследователи полагали, что речь идет об одном объекте, который получил название IRAS 06076-2139 и расположен в созвездии Зайца. Бортовые приборы вели наблюдение за ним с расстояния 500 млн световых лет.

С точки зрения NASA, скорость движения двух галактик достаточно велика, чтобы мешать их слиянию. При этом оба объекта разделяет около 20 тысяч световых лет, что по космическим меркам относительно небольшое расстояние. Оно, однако, не препятствует их взаимодействию посредством силы притяжения. Как напоминает космическое ведомство США, такое взаимодействие может принимать различные формы - от условно каннибализма до столкновения. Наша галактика Млечный путь должна в конечном счете слиться с галактикой Андромеды, что произойдет через 4,5 млрд лет.

В этом году NASA заключило с американской Ассоциацией университетов, занимающихся астрономическими исследованиями, соглашение о продолжении научных изысканий при помощи телескопа Hubble до 30 июня 2021 года. Сумма контракта составляет порядка $196,3 млн.

Hubble, а также Chandra, позволившие сделать немало важных открытий и получить уникальную информацию о строении Вселенной, являются самыми старыми из всех нынешних космических телескопов. Первый из них был отправлен на орбиту в 1990-м, а второй - в 1999 году. Ровесником Chandra приходится рентгеновский телескоп Newton, созданный Европейским космическим агентством совместно с NASA.

Космическое ведомство США планирует запустить телескоп имени Джеймса Уэбба в 2018 году на борту европейской ракеты-носителя Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане. James Webb с зеркалом диаметром 6,5 метра будет наиболее оптимальным инструментом наблюдения. Зеркальная решетка телескопа состоит из 18 сегментов, каждый из которых имеет форму равностороннего шестиугольника и весит около 40 кг. Для их производства был выбран бериллий - материал, устойчивый к сверхнизким температурам. Ученые рассчитывают получить с помощью нового инструмента важные сведения о формировании галактик, звезд и планет, в том числе объектов в нашей Солнечной системе.