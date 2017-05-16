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Роскосмос не нашел желающих доставить "Протон" на Байконур для запуска модуля МЛМ

Космос
16 мая, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Победителя должны были выбрать 18 мая, однако ни одной заявки на конкурс не поступило

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Ракета-носитель "Протон-М"

Ракета-носитель "Протон-М"

© Олег Урусов/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Роскосмос отменил конкурс на транспортировку ракеты-носителя "Протон-М" на космодром Байконур для запуска Многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" к МКС, говорится в протоколе о признании электронного аукциона несостоявшимся.

"Признать аукцион на оказание услуг "Транспортировка ракеты-носителя "Протон-М" для запуска Многоцелевого лабораторного модуля российского сегмента Международной космической станции" несостоявшимся", - говорится в документе.

Причина отмены конкурса заключается в том, что "от участников закупок не подано ни одной заявки".

Конкурс был объявлен 26 апреля. Победитель должен был быть выбран 18 мая. Цена контракта составляла 22 млн 822 тыс. 200 руб.

Производителем ракет-носителей "Протон-М" является Космический центр им. Хруничева (Москва). Последний раз ракета "Протон" стартовала 9 июня 2016 года. Впоследствии пуски ракет были приостановлены из-за обнаружения проблем в двигателях второй и третьей ступеней.

Ранее источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск модуля "Наука", планировавшийся на конец 2017 года, сдвигается минимум на середину 2018 года, а возможно и на 2019 год. Причина - повторное обнаружение мусора в топливной системе модуля. Для устранения загрязнения, ставшего причиной отмены запуска МЛМ в 2014 году, потребуется распилить топливные баки пополам.

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