Медведев утвердил новое положение о космонавтах РФ

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил положение о космонавтах РФ. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Положение устанавливает права космонавтов, к которым относится, в частности, бесплатная медпомощь, жилое помещение на период работы, доступ к информации о пилотируемых объектах. С момента утверждения в составе экипажа космонавты также смогут делать предложения и замечания по результатам подготовки к пилотируемым космическим полетам. Среди обязанностей космонавтов названы прохождение аттестации, медицинского освидетельствования, а также информирование об ухудшении состояния здоровья и соблюдение кодекса профессиональной этики. Кроме того, космонавты обязаны участвовать в пропаганде достижений РФ в пилотируемой космонавтике.

Одновременно отменено действовавшее ранее положение, утвержденное еще в 1981 году.