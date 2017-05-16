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Медведев утвердил новое положение о космонавтах РФ

Космос
16 мая, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

В соответствии с новым положением космонавтам положены бесплатная медицинская помощь и жилое помещение на период работы

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© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил положение о космонавтах РФ. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Положение устанавливает права космонавтов, к которым относится, в частности, бесплатная медпомощь, жилое помещение на период работы, доступ к информации о пилотируемых объектах. С момента утверждения в составе экипажа космонавты также смогут делать предложения и замечания по результатам подготовки к пилотируемым космическим полетам. Среди обязанностей космонавтов названы прохождение аттестации, медицинского освидетельствования, а также информирование об ухудшении состояния здоровья и соблюдение кодекса профессиональной этики. Кроме того, космонавты обязаны участвовать в пропаганде достижений РФ в пилотируемой космонавтике.

Одновременно отменено действовавшее ранее положение, утвержденное еще в 1981 году.

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