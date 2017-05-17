Телескоп James Webb доставлен в Техас и подготовлен к финальным испытаниям

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Сотрудники Центра космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) подготовили сегменты гигантского орбитального телескопа James Webb для финальных испытаний перед вводом в эксплуатацию в 2018 году. Об этом сообщило во вторник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Телескоп, который NASA называет самой совершенной в мире космической обсерваторией, был доставлен из Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд) в Хьюстон 7 мая. Для транспортировки был выбран один из самых крупных военно-транспортных самолетов C-5C производства аэрокосмической корпорации Lockheed Martin.

Испытания телескопа начнутся "через несколько недель" и будут длиться "почти сто дней", уточнило NASA. Срок его эксплуатации рассчитан на 10 лет. Защитный кожух аппарата должен не допустить перегрева рабочей поверхности телескопа под воздействием солнечных лучей и поддерживать постоянную температуру в районе минус 220 градусов по Цельсию. После завершения последнего этапа испытаний James Webb доставят из Хьюстона на предприятие корпорации Northrop Grumman в Редондо-Бич (штат Калифорния), где будет проведена окончательная сборка перед запуском.

На James Webb установлено зеркало диаметром 6,5 метра. Зеркальная решетка телескопа состоит из 18 сегментов, каждый из которых имеет форму равностороннего шестиугольника и весит около 40 кг. Для их производства был выбран бериллий - материал, устойчивый к сверхнизким температурам. Ученые рассчитывают с помощью нового аппарата узнать больше о формировании галактик, звезд и планет, в том числе объектов в Солнечной системе.

NASA планирует вывести телескоп имени Джеймса Уэбба на орбиту при помощи европейской ракеты-носителя "Ариан-5", которая будет запущена с космодрома Куру во Французской Гвиане.