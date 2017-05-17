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Конструкторская документация на "Федерацию" будет передана на производство в 2017 году

Космос
17 мая, 18:18 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 17, мая. /ТАСС

Ранее гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев рассказал, что корпорация приступила к изготовлению корабля

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ТОМСК, 17 мая. /ТАСС/. РКК "Энергия" (входит в Роскосмос) готовит к передаче на производство конструкторскую документацию на новый российский космический корабль "Федерация", сообщил ТАСС замгендиректора корпорации Михаил Игнаткин в кулуарах форума молодых ученых U-NOVUS в Томске.

"Идет полным ходом подготовка передачи конструкторской документации на производство. На Завод экспериментального машиностроения (структура РКК "Энергия" - прим. ТАСС). Важно то, что начинается новый этап в производстве. Есть аванпроект, эскизный проект, все они защищаются, и вот уже защищена конструкторская документация, начинается освоение производства", - сказал он, уточнив, что конструкторская документация будет передана на производство в этом году.

Ранее гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев рассказал, что корпорация приступила к изготовлению "Федерации". "Он (корабль - прим. ТАСС) находится в активной стадии работы, выпущена практически вся конструкторская документация, мы сейчас изготавливаем отдельные узлы", - сказал он. Солнцев уточнил, что первый корабль будет ориентирован на низкую орбиту. По его словам, сам корабль будет на 80% изготовлен из композитных материалов, а спускаемый аппарат - из алюминия.

Космический корабль "Федерация" разработки РКК "Энергия" предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года.

Для выведения "Федерации" на орбиту планируется использовать тяжелые ракеты-носители "Ангара-А5В" и "Ангара-А5П". Первый запуск в беспилотном режиме запланирован на 2021 год, первый пилотируемый - на конец 2023 года.

Форум U-NOVUS-2017 открылся в Томске 17 мая. Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.

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