Космический корабль "Федерация" воспроизвели в 3D

ТОМСК, 17 мая. /ТАСС/. Специалисты РКК "Энергия" создали 3D-модель нового космическом корабля "Федерация", которую используют для выявления и исправления недостатков его конструкции, сообщил ТАСС замгендиректора предприятия Михаил Игнаткин в кулуарах форума молодых ученых U-NOVUS в Томске.

"Только недавно запустили у себя в корпорации, если это можно так сказать, целое направление - виртуальная реальность. Теперь, в частности, "Федерация" загружена в виде 3D-модели. Приходят конструкторы, проектанты, надевают очки виртуальной реальности и "ходят" по будущему кораблю, космонавты наши из отряда испытателей дают свои замечания. Это очень интересно, это действительно новое слово в проектировании", - сказал он.

По словам Игнаткина, такая практика уже позволила найти и исправить несколько недостатков конструкции корабля. "Одно дело - это мнение людей, основанное на чертежах, это довольно сложно высказывать свое мнение квалифицированное. Приходят люди - что-то вылезает сразу. Это визуализация очень сложного конструкторского процесса, безусловно, это позволяет сократить сроки проектирования, мы планируем это применять на всех своих разработках, то есть сделать своим стандартом", - добавил замгендиректора предприятия.

Ранее сообщалось, что в РКК "Энергия" открылся первый в России центр виртуального проектирования космических кораблей и модулей. Он позволит ускорить процесс создания новой ракетно-космической техники без потери качества и снизить трудозатраты на ее разработку. Благодаря новым технологиям инженеры и технологи с помощью 3D-очков смогут входить в виртуальный корабль или модуль и работать в искусственно созданном цифровом пространстве.

Космический корабль "Федерация" разработки РКК "Энергия" предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года. Для выведения "Федерации" на орбиту планируется использовать тяжелые ракеты-носители "Ангара-А5В" и "Ангара-А5П", первый запуск в беспилотном режиме намечен на 2021 год, первый пилотируемый - на конец 2023 года.

Форум U-NOVUS-2017 открылся в Томске 17 мая. Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.