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Путин: к 2020 г. у РФ должно быть не менее 15 спутников дистанционного зондирования Земли

Космос
22 мая, 15:15 дата обновления: 22 мая, 15:23 UTC+3

Президент РФ призвал шире использовать технологию дистанционного зондирования, так как она сможет послужить и для укрепления национальной безопасности, и для развития экономики, социальной сферы

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Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросу развития космической отрасли РФ, 22 мая

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросу развития космической отрасли РФ, 22 мая

© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 22 мая. /ТАСС/. К 2020 году у России должно быть не меньше 15 спутников для дистанционного зондирования Земли. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании о развитии космической отрасли.

"Россия в этой сфере, как известно, обладает неоспоримыми преимуществами, и нам необходимо использовать их по максимуму. Прежде всего для этого следует наращивать орбитальную группировку, обеспечивающую дистанционное зондирование, - сказал президент. - К 2020 году в ее составе должно действовать не менее 15 космических аппаратов".

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По словам главы государства, это позволит проводить съемку России и всего земного шара. Путин также отметил, что технология дистанционного зондирования Земли широко применяется во всем мире. Он призвал шире использовать ее и в России, так как она сможет послужить и для укрепления национальной безопасности, и для развития экономики, социальной сферы, повышения качества госуправления.

Он добавил, что получаемые при дистанционном зондировании данные крайне важны для таких отраслей, как строительство, инфраструктура, лесное, сельское хозяйство, экология, метеорология, добыча полезных ископаемых, предупреждение и ликвидация последствий ЧС.

Президент РФ призвал сделать данные дистанционного зондирования Земли доступными как для российских, так и для иностранных потребителей. 

"Важнейшая задача сделать данные дистанционного зондирования доступными как для российских, так и для зарубежных потребителей", - сказал он, добавив, что предстоит консолидировать все имеющиеся в этой области ресурсы, усовершенствовать порядок сертификации данных, нормативно-правовую базу их использования в разных отраслях. Президент подчеркнул, что Роскосмос готов оказывать такие услуги и предоставлять данные, получаемые с российских космических аппаратов зондирования. "Но не исключено и использование иностранных космических аппаратов", - уточнил президент. Путин также отметил, что по оценкам экспертов в ближайшие годы спрос на услуги по предоставлению данных, полученных при дистанционном зондировании, существенно возрастет.

Глава государства обратил внимание, что госкорпорация "Роскосмос" обеспечивает в основном государственные заказы и призвал подумать о дальнейшей коммерциализации этих услуг, а также о расширении предоставления подобной информации и сервисов на внутреннем и внешнем рынках. "Особо отмечу, что все заработанные средства должны идти на развитие российской космической отрасли, на ее дальнейшую техническую модернизацию, на перспективные космические исследования", - сказал президент. Он также призвал все новации, связанные с дистанционным зондированием и работой новых цифровых сервисов, апробировать в рамках пилотных проектов.

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