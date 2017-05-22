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Комаров: объем программы развития космодромов до 2025 года составит 340 млрд рублей

Космос
22 мая, 17:33 дата обновления: 22 мая, 17:43 UTC+3

По словам главы Роскосмоса, "при этом произойдет определенная оптимизация стартовых сооружений"

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СОЧИ, 22 мая. /ТАСС/. Объем программы развития космодромов до 2025 года составит около 340 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам глава Роскосмоса Игорь Комаров.

"Я думаю, что с лимитом финансирования мы готовы уложиться в объем порядка 340 млрд рублей. При этом произойдет определенная оптимизация стартовых сооружений", - сказал руководитель госкорпорации. По его словам, проект соответствующей программы внесен в правительство РФ.

Комаров заявил ТАСС, что госкорпорация считает приоритетом отстоять финансирование федеральной космической программы до 2025 года в утвержденном в 2016 году объеме. "С учетом того, что мы готовы дать для улучшения жизни и управляемости здесь, на Земле, мы считаем одним из своих приоритетов отстоять финансирование по федеральной космической программе в том объеме, который, в общем-то, и так уже был оптимизирован и был утвержден год назад", - сказал Комаров. 

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Персоны
Комаров, Игорь Анатольевич
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Россия
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