Комаров: объем программы развития космодромов до 2025 года составит 340 млрд рублей

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СОЧИ, 22 мая. /ТАСС/. Объем программы развития космодромов до 2025 года составит около 340 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам глава Роскосмоса Игорь Комаров.
"Я думаю, что с лимитом финансирования мы готовы уложиться в объем порядка 340 млрд рублей. При этом произойдет определенная оптимизация стартовых сооружений", - сказал руководитель госкорпорации. По его словам, проект соответствующей программы внесен в правительство РФ.
Комаров заявил ТАСС, что госкорпорация считает приоритетом отстоять финансирование федеральной космической программы до 2025 года в утвержденном в 2016 году объеме. "С учетом того, что мы готовы дать для улучшения жизни и управляемости здесь, на Земле, мы считаем одним из своих приоритетов отстоять финансирование по федеральной космической программе в том объеме, который, в общем-то, и так уже был оптимизирован и был утвержден год назад", - сказал Комаров.