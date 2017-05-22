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Путин потребовал ускорить разработку ракеты сверхтяжелого класса

Космос
22 мая, 17:48 дата обновления: 22 мая, 18:00 UTC+3

По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, президент РФ поставил задачу обеспечить ускорение работ за счет разработки технологий, которые представлены генконструкторами

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© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 22 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу ускорить разработку сверхтяжелой ракеты. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин по итогам совещания по развитию космической отрасли.

"Разговор шел также о серьезной перспективе - перспективе создания ракеты сверхтяжелого класса, - сказал Рогозин. - Президентом поставлена задача перед Роскосмосом обеспечить ускорение этих работ за счет разработки всех тех технологий, которые представлены генеральными конструкторами".

Вице-премьер добавил, что был одобрен план, который через несколько дней будет обсуждаться в Казахстане по вопросу дальнейшего использования Байконура в интересах России и Казахстана в рамках проекта. "В рамках проекта "Байтерек" - создание проекта с Казахстаном с финансовым участием Казахстана в реконструкции стартового стола. Мы планируем немедленно начать разработку ракеты среднего класса с расчетом на то, чтобы она была на рынке коммерческих услуг конкурентоспособна с самыми последними американскими разработками, чтобы не потерять этот рынок", - уточнил он.

По словам зампреда правительства, ее грузоподъемность будет 17 тонн. Кроме того предполагается использовать созданный на Байконуре стартовый стол под ракету "Зенит". Рогозин добавил, что эта работа будет составной частью работы по созданию ракеты сверхтяжелого класса. Он также отметил важность такого полномасштабного сотрудничества с Казахстаном. 

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