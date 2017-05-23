Создан объединенный оператор по продвижению пусковых услуг ракет "Союз-2" и "Днепр"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Компании "Главкосмос" и "Космотрас" создали объединенного оператора по запуску космических аппаратов с использованием ракет-носителей "Союз-2" и "Днепр" с российских космодромов, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

"Главкосмосу" принадлежит 75% акций созданной компании, "Космотрасу" - 25%", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Оператор получил название "Главкосмос пусковые услуги" (GK Launch Services).

Согласно сообщению, объединение ресурсов двух компаний расширяет спектр предлагаемых услуг по запуску, позволяя выводить космические аппараты различного назначения массой от 1 килограмма до 6 тонн.

"Главкосмос"

Компания "Главкосмос" была создана в 1985 году в составе Министерства общего машиностроения СССР. Она занималась внешнеэкономической деятельностью в ракетно-космической сфере, организацией и проведением исследований, участвовала в конверсионных работах. Сейчас "Главкосмос" участвует в реализации контрактов, связанных с запусками "Союзов" с Куру, организацией полетов иностранцев на МКС и сотрудничеством в космической области с Индией и Китаем. Собственником 100% акций компании является Российская Федерация.

Ранее сообщалось, что "Главкосмос" получил статус уполномоченного оператора коммерческих запусков ракет-носителей "Союз-2" с российских космодромов.

В 2017-2018 годах "Главкосмос" планирует выступить оператором запуска более 100 коммерческих микроспутников в качестве дополнительной нагрузки при выведении на орбиту трех космических аппаратов по федеральной программе. Помимо этого, "Главкосмос" займется дистрибуцией на зарубежных рынках снимков, полученных с российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли серий "Канопус-В" и "Ресурс-П".

Семейство ракет-носителей "Союз-2" на сегодняшний день включает в себя ракеты среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б", а также легкую ракету "Союз-2.1в". Они могут запускаться с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный и Куру (Южная Америка).

"Космотрас"

Международная космическая компания "Космотрас" основана в соответствии с российским законодательством в 1997 году. Основная деятельность компании связана с реализацией программы Российской Федерации по использованию выводимых из эксплуатации ракет РС-20 для запусков на околоземную орбиту космических аппаратов.

"Днепр" - трехступенчатая жидкостная ракета. Первая и вторая ее ступени являются штатными для баллистической ракеты РС-20 (SS-18 "Сатана"). Компания "Космотрас" модернизирует разработанные в Днепропетровске (ныне - Днепр, Украина) РС-20Б. Запуски выполняются с Байконура и территории Оренбургской области.

Другие операторы

В настоящий момент на рынке работают несколько операторов, продвигающих пусковые услуги российских ракет на международном рынке: International Launch Services (оператор пусков ракет "Протон" и "Ангара"), продвигающая ракеты "Рокот" Eurockot Launch Services, компания "S7 космические транспортные системы", которая недавно выкупила проект "Морской старт", на которой используется ракета "Зенит", а впоследствии будет применяться ракета "Феникс" и "Сункар" для проекта "Наземный старт". Кроме того, с 1996 года существует франко-российское предприятие Starsem, которое занимается продвижением ракеты-носителя "Союз" на международном рынке (пуски с космодрома Куру).

Ранее Роскосмос планировал объединить операторов пусковых услуг. "Главкосмос" при этом намеревался получить официальный статус оператора по ракетам семейства "Союз-2" на международном рынке.