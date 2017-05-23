Астронавты NASA начали выход в открытый космос для замены оборудования на поверхности МКС

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Астронавты NASA начали выход в открытый космос для замены оборудования на поверхности МКСКосмос 23 мая, 14:49
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НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Американские астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер начали выход в открытый космос для замены электронного оборудования на внешней поверхности Международной космической станции (МКС). NASA показало в ходе прямой видеотрансляции на своем сайте, как Уитсон первой покинула шлюзовую камеру на модуле Quest примерно в 14:30 мск.
"Операция продлится около двух часов", - сообщило космическое ведомство США.
За это время астронавтам предстоит заменить одно из двух устройств, передающих в бортовой компьютер данные о работе различных систем, в том числе солнечных батарей, радиаторов и трубопроводов, находящихся снаружи орбитального комплекса, которое вышло из строя в субботу утром по неизвестной причине. Как отметили в NASA, поломка не создала угрозы экипажу МКС и никак не отразилась на работе станции.
Пока Уитсон будет менять блок электронного оборудования, Фишер установит две беспроводные телекоммуникационные антенны на поверхности лабораторного модуля Destiny. Он не успел сделать это в ходе предыдущего выхода в открытый космос 12 мая, поскольку тогда при подготовке к операции в системе охлаждения его скафандра была обнаружена небольшая утечка воды и время работы астронавтов за бортом станции пришлось сократить.
Для 57-летней Уитсон это уже 10-й выход в открытый космос (до сегодняшнего дня их общая продолжительность составляла 57 часов 35 минут), а для 43-летнего Фишера - второй. Помощь в осуществлении этой операции им оказывают другие члены экипажа МКС - российские космонавты Олег Новицкий и Федор Юрчихин, а также француз Тома Песке, представляющий Европейское космическое агентство.