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Китай планирует к 2018 году увеличить до 18 число навигационных спутников Beidou

Космос
23 мая, 16:37 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Во второй половине 2017 года будут запущены от шести до восьми спутников

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ПЕКИН, 23 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай собирается увеличить к 2018 году число спутников навигации Beidou до 18 космических аппаратов. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на директора Китайской спутниковой навигационной системы Ван Ли.

"Во второй половине года мы запустим от шести до восьми спутников, в итоге уже к следующему году система будет способна предоставлять услуги, которыми смогут воспользоваться страны - участницы проектов инициативы "Один пояс - один путь", - заявил он. Ван Ли отметил, что к 2020 году данный проект будет полностью завершен.

Согласно официальной статистике, в 2016 году валовая стоимость навигационных услуг, предоставленных Китаем, составила 210 млрд юаней ($30,5 млрд), примерно 30% от этой суммы обеспечивала система Beidou. Согласно прогнозам, к 2020 году данный показатель удвоится и составит 400 млрд юаней.

КНР приступила к созданию собственной навигационной системы в 2000 году, а с 2012 года Beidou начала предоставлять услуги ряду стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

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