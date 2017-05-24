Проверка двигателей ракет "Протон-М" завершится в 2018 году

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Проверка двигателей для ракет-носителей "Протон-М" продлится до 2018 года, следует из информации на сайте Воронежского механического завода (предприятие - производитель двигателей второй и третьей ступеней для "Протонов").
"Согласно графику, значительная часть работ по проверке двигателей второй и третьей ступеней для ракет-носителей "Протон-М" будет проведена в 2017 году, оставшаяся перейдет на 2018 год", - сообщили на заводе.
Ранее Роскосмос отозвал для проверок все двигатели, стоявшие на вторых и третьих ступенях ракет-носителей "Протон", производящихся на Воронежском механическом заводе. Оказалось, что ко всем двигателям второй и третьей ступеней ракет "Протон", производившимся с 2015 года, есть претензии - при их производстве использовали более дорогой и не отвечающий техническим требованиям припой. Проблемы были выявлены и в двигателях для ракет "Союз", также выпускаемых в Воронеже.