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Американская компания Rocket Lab провела первое испытание ракеты-носителя Electron

Космос
25 мая, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

В компании утверждают, что испытание стало "первым в мире запуском ракеты орбитального класса, осуществленным с частного космодрома"

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Ракета-носитель Electron

Ракета-носитель Electron

© EPA/ROCKET LAB

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Первый тестовый запуск ракеты-носителя Electron был осуществлен в четверг с полуострова Махия в Новой Зеландии американской компанией Rocket Lab. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.

"Это был отличный полет, - заявил основатель и глава Rocket Lab Питер Бек. - Прекрасно прошли работа двигателя первой ступени, отделение ступени, воспламенение топлива в двигателе второй ступени и отделение обтекателя". По его словам, "не удалось выйти на орбиту", причины этого будут выясняться. "Однако тот факт, что в рамках уже первого испытания нам удалось достичь космоса, ставит нас в невероятно сильное положение, которое поспособствует коммерческой части нашей программы", - подчеркнул Бек.

В нынешнем году Rocket Lab планирует провести еще два тестовых запуска. В компании утверждают, что испытание стало "первым в мире запуском ракеты орбитального класса, осуществленным с частного космодрома".

Ожидается, что ракеты Electron будут использоваться Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства, а также рядом частных компаний, включая Spire space и Moon Express, для доставки малогабаритных спутников на околоземную орбиту.

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