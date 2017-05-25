Американская компания Rocket Lab провела первое испытание ракеты-носителя Electron

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Первый тестовый запуск ракеты-носителя Electron был осуществлен в четверг с полуострова Махия в Новой Зеландии американской компанией Rocket Lab. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.
"Это был отличный полет, - заявил основатель и глава Rocket Lab Питер Бек. - Прекрасно прошли работа двигателя первой ступени, отделение ступени, воспламенение топлива в двигателе второй ступени и отделение обтекателя". По его словам, "не удалось выйти на орбиту", причины этого будут выясняться. "Однако тот факт, что в рамках уже первого испытания нам удалось достичь космоса, ставит нас в невероятно сильное положение, которое поспособствует коммерческой части нашей программы", - подчеркнул Бек.
В нынешнем году Rocket Lab планирует провести еще два тестовых запуска. В компании утверждают, что испытание стало "первым в мире запуском ракеты орбитального класса, осуществленным с частного космодрома".
Ожидается, что ракеты Electron будут использоваться Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства, а также рядом частных компаний, включая Spire space и Moon Express, для доставки малогабаритных спутников на околоземную орбиту.