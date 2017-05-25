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Магнитное поле Юпитера оказалось в два раза сильнее, чем предполагали ученые

Космос
25 мая, 21:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

С помощью космического аппарата Juno ученым также удалось впервые получить снимки полюсов Юпитера на которых видны хаотически расположенные светлые овалы - циклоны

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© EPA/NASA

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сила магнитного поля Юпитера, по данным космического аппарата Juno, оказалась почти в два раза сильнее, чем считалось до сих пор. Результаты исследований опубликованы в журнале Science.

Космический аппарат Juno был запущен к Юпитеру 5 августа 2011 года и долетел до своей цели в июле 2016 года. Основная задача Juno - получить информацию о происхождении и эволюции Юпитера. Космический аппарат проходит над верхним слоем облаков в атмосфере Юпитера каждые 53 дня. Данные о магнитном и гравитационном полях Юпитера позволят исследовать внутреннее строение, установить наличие ядра и его массу.

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"Значение наблюдавшегося магнитного поля - 7,766 Гаусс - почти в два раза сильнее, чем ожидалось", - пишут в статье Скотт Болтон из Юго-западного научно-исследовательского института (США) и его коллеги.

Исследователи представили анализ данных, собранных во время первого пролета Juno над облаками Юпитера со включенным научным оборудованием: 27 августа 2016 года космический аппарат приблизился к облачному слою на 4,2 тыс. километров. Это позволило ученым также впервые получить снимки полюсов Юпитера, на которых видны хаотически расположенные светлые овалы - циклоны. На севере они достигают 1,4 тыс. километров в диаметре, на юге - 1 тыс. километров. Исследователи отмечают, что этим Юпитер отличается от другого газового гиганта - Сатурна, на обоих полюсах которого есть два больших циклона. Вокруг циклона на северном полюсе облака образуют правильный шестиугольник.

Также научные приборы на борту аппарата картографируют магнитное поле, замеряют тепловые потоки в атмосфере планеты, содержание аммиака и воды в ней, изучают полярные сияния, которые возникают из-за того, что Юпитер осыпает заряженными частицами его спутник Ио. Радиосигнал, который космический аппарат передает на Землю, служит не только для связи, но и позволяет замерять вариации гравитационного поля: в зависимости от них скорость аппарата немного меняется, что сказывается на длине радиоволны и позволяет вычислить гравитационные неоднородности, принимая сигнал на Земле.

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