Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин наметил меры по подготовке запуска иностранных спутников с Плесецка и Байконура

Космос
27 мая, 8:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Согласно распоряжению, для запуска Sentinel-5P Минобороны РФ сможет использовать космические системы и комплексы военного назначения на договорной основе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал в четверг распоряжение о мерах по проведению запуска с космодрома Плесецк (Архангельская область) космического аппарата Sentinel-5P Европейского космического агентства (ЕКА). Документ опубликован 27 мая на сайте кабмина.

"Разрешить Минобороны России использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запуска с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Рокот" космического аппарата научного назначения "Сентинел-5П", - говорится в распоряжении. В документе отмечается, что допуск иностранных специалистов на космодром должен осуществляться в установленном порядке, а все работы будут выполнены за счет внебюджетных средств.

Ранее в ЕКА сообщили, что запуски европейских спутников Sentinel-5P и Sentinel-3B с космодрома Плесецк планируются на лето и осень текущего года. Спутники пополнят группировку, созданную для мониторинга окружающей среды в рамках программы Copernicus, которую реализует ЕКА. Аппараты предоставляют данные о состоянии океанов, в том числе о разливах нефти, морских ледниках, а также следят за морскими транспортными зонами.

Другим распоряжением, также подписанным 25 мая, утвержден комплекс мер по проведению запуска с космодрома Байконур космического аппарата телекоммуникационного назначения "Amazonas-5" (Испания). Спутник изготовлен фирмой Space Systems Loral (США) по заказу фирмы Hispasat (Испания). Он предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки. После выведения на заданную орбиту аппарат будет включен в национальный реестр Бразилии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
NYT: Дерипаска был готов дать показания в Конгрессе США при гарантиях иммунитета
2
ABC: истребители КНР сблизились с самолетом ВМС США
3
Полиция доставила в отдел ребенка, гулявшего без родителей в центре Москвы
4
Российские военные в Сирии намерены предотвратить выход боевиков ИГ из Ракки к Пальмире
5
Американский политолог Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет
6
Пять человек погибли в ДТП под Барнаулом
7
WP: Кушнер предлагал Кисляку использовать защищенный канал для контактов Трампа с Москвой
Темы дня
Загрузка...
Реклама