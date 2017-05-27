Кабмин наметил меры по подготовке запуска иностранных спутников с Плесецка и Байконура

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал в четверг распоряжение о мерах по проведению запуска с космодрома Плесецк (Архангельская область) космического аппарата Sentinel-5P Европейского космического агентства (ЕКА). Документ опубликован 27 мая на сайте кабмина.

"Разрешить Минобороны России использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запуска с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Рокот" космического аппарата научного назначения "Сентинел-5П", - говорится в распоряжении. В документе отмечается, что допуск иностранных специалистов на космодром должен осуществляться в установленном порядке, а все работы будут выполнены за счет внебюджетных средств.

Ранее в ЕКА сообщили, что запуски европейских спутников Sentinel-5P и Sentinel-3B с космодрома Плесецк планируются на лето и осень текущего года. Спутники пополнят группировку, созданную для мониторинга окружающей среды в рамках программы Copernicus, которую реализует ЕКА. Аппараты предоставляют данные о состоянии океанов, в том числе о разливах нефти, морских ледниках, а также следят за морскими транспортными зонами.

Другим распоряжением, также подписанным 25 мая, утвержден комплекс мер по проведению запуска с космодрома Байконур космического аппарата телекоммуникационного назначения "Amazonas-5" (Испания). Спутник изготовлен фирмой Space Systems Loral (США) по заказу фирмы Hispasat (Испания). Он предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки. После выведения на заданную орбиту аппарат будет включен в национальный реестр Бразилии.