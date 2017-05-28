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СМИ: Индия испытает в начале июня тяжелую ракету-носитель для пилотируемого корабля

Космос
28 мая, 14:18 дата обновления: 28 мая, 14:47 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов

Носитель GSLV MK-III способен вывести полезный груз весом порядка восьми тонн на околоземную орбиту

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индийская организация космических исследований (ИСРО) намерена провести в первых числах июня испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя индийской разработки. Как сообщил телеканал NDTV, новая ракета позволит реализовать национальную пилотируемую космическую программу.

Носитель GSLV MK-III (его также называют LVM3 - Launch Vehicle Mark-3), способен вывезти полезный груз весом около 8 тонн на околоземную орбиту. Как указывает телеканал, это самая мощная и тяжелая ракета из разработанных в Индии. Ее вес сопоставим с весом 200 индийских слонов (более 640 тонн), и она создана полностью на индийских технологиях.

Если первый этот пуск носителя будет успешным, с его помощью в скором будущем впервые будет отправлен в космос индийский экипаж с индийской территории на индийской ракете, отмечает NDTV. В случае, если этот план осуществится, Индия станет четвертой страной мира после России, США и Китая, которая способна самостоятельно отправлять людей в космическое пространство. С помощью нового носителя на орбиту также будут выводиться на околоземную орбиту спутники различного назначения.

Ранее Индийская организация космических исследований сообщила, что не исключает того, что первым на индийской ракете в космос отправится женщина.

Первым индийским космонавтом стал Ракеш Шарма, который был отправлен на орбиту в составе экипажа советского корабля "Союз Т-11". Нью-Дели долгое время не уделял большого внимания разработке национальной пилотируемой программы, однако после того, как своих космонавтов стал отправлять в околоземное пространство Китай, Индия тоже решила вплотную приступить к разработке собственного орбитального корабля.

По данным местных СМИ, ИСРО уже разработало проект корабля на 2-3 членов экипажа, также идут работы над скафандрами и другим необходимым оборудованием.

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