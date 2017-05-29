Военная авиация РФ обеспечит посадку "Союза МС-03" в Казахстане 2 июня

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Транспортная авиация Центрального военного округа (ЦВО) перебазирована в Казахстан для встречи экипажа Международной космической станции, приземление которого запланировано на 2 июня. Об этом в понедельник сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.
"Транспортная авиация перебазирована в Казахстан для встречи космонавтов 2 июня. В поисково-спасательном обеспечении посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-03" примут участие более 150 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8, 3 самолета (Ан-12 и Ан-26) и 14 единиц автотехники, включая шесть поисково- эвакуационных машин повышенной проходимости", - отметил он.
Ранее сообщалось, что 2 июня на Землю вернутся участники длительной экспедиции МКС-50-51 - российский космонавт Олег Новицкий и французский астронавт ЕКА Том Песке.
Дежурство по обеспечению посадки космического корабля организовано в центре боевого управления объединения ВВС и ПВО в Екатеринбурге.