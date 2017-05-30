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Путин отметил мужество и преданность Отчизне летчика-космонавта Леонова

Космос
30 мая, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Президент отметил, что ответственная гражданская позиция и жизненная закалка позволяют Алексею Леонову "активно заниматься востребованной общественной работой"

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Космонавт Алексей Леонов

Космонавт Алексей Леонов

©  Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил во вторник дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Алексея Леонова с днем рождения.

"Вам - человеку поистине героической судьбы - довелось первому покорить открытый космос, внести выдающийся вклад в историю освоения Вселенной. Ваше исключительное мужество, самоотверженность, преданность избранному делу и Отчизне - служат ярким примером для подрастающего поколения", - говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Путин отметил, что ответственная гражданская позиция и особая жизненная закалка и сегодня позволяют Леонову "активно заниматься востребованной общественной работой, уделять серьезное внимание сохранению и развитию замечательных традиций отечественной космонавтики".

Леонову сегодня исполнилось 84 года. 18 марта 1965 г. он первым в мире вышел в открытый космос. Леонов является участником первого в мире международного космического полета "Союз-Аполлон" (15-21 июля 1975 г.; командир корабля "Союз-19").

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Персоны
Леонов, Алексей Архипович Путин, Владимир Владимирович
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