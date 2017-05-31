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Китай создал систему спутникового зондирования, покрывающую 70% Азии

Космос
31 мая, 14:26 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Ключевой объект по осуществлению мониторинга расположен в Пекине, остальные - на северо-западе и в южной части страны

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ПЕКИН, 31 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай впервые успешно протестировал национальную систему наземных станций, осуществляющих контроль за сетью спутников дистанционного зондирования с покрытием всей территории КНР и 70% Азии. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Ключевой объект по осуществлению мониторинга расположен в Пекине, остальные - на северо-западе и в южной части страны. Работа над созданием данной системы ведется с 2007 года.

Как проинформировали журналистов в правительственном инспекционном комитете, она будет использоваться для проведения дистанционных измерений, прежде всего применительно к территории Северо-Западного Китая и Южно-Китайского моря.

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