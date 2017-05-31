Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США назвали зонд, которому предстоит исследовать Солнце, в честь астрофизика Паркера

Космос
31 мая, 19:44 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

NASA обещает, что миссия произведет революцию в представлении человека о процессах, протекающих на Солнце

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

ВАШИНГТОН, 31 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приняло решение назвать отправляемую к Солнцу автоматическую межпланетную станцию в честь американского астрофизика Юджина Паркера.

СПЕЦПРОЕКТ

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Об этом сообщил на торжественной церемонии в Университете Чикаго (штат Иллинойс), посвященной официальному объявлению о предстоящей отправке упомянутого зонда к Солнцу, руководитель научного директората NASA Томас Цурбухэн.

В состоявшемся мероприятии принял участие и 90-летний Паркер, который до сих пор ведет научную деятельность в Университете Чикаго. Паркер одним из первых специалистов в мире занимался исследованием солнечного ветра. С 1967 года он является членом Национальной академии наук США. Предполагается, что зонд Паркера подлетит в семь раз ближе к Солнцу, чем какой-либо другой из космических аппаратов, ранее отправлявшихся человеком.

Запуск станции состоится в промежутке между 31 июля и 19 августа 2018 года. Планируется, что зонд в ноябре будущего года приблизится к Солнцу на расстояние в 6,4 млн км. Это означает, что аппарат будет находиться в пределах короны Солнца, то есть внешних слоев его атмосферы, где температура может достигать 500 тыс. кельвинов (около 500 тыс. градусов по Цельсию) и даже нескольких миллионов кельвинов.

СПЕЦПРОЕКТ

Взгляд вглубь Вселенной: необычные фотографии космического пространства

Снимки из космоса, сделанные с помощью обсерваторий NASA, — в материале ТАСС

По замыслу американских ученых, в период по июнь 2025 года зонд совершит 24 витка по орбите вокруг Солнца, разгоняясь до скорости 724 тыс. км в час. На каждый такой виток у него будет уходить 88 дней.

На борту аппарата стоимостью порядка $1,5 млрд будет находиться четыре комплекта научных инструментов. При помощи этой аппаратуры специалисты рассчитывают, в частности, осуществить различные измерения солнечной радиации. Кроме того, зонд должен будет передать фотоснимки, которые станут первыми, сделанными в пределах солнечной короны. Оборудование зонда будет защищено оболочкой из углепластика толщиной 11,43 см, позволяющей выдержать температуру до примерно 1,4 тыс. градусов по Цельсию.

NASA обещает, что миссия произведет революцию в представлении человека о процессах, протекающих на Солнце. Претворение в жизнь намеченных планов позволит внести "фундаментальный вклад" в понимание причин "нагревания солнечной короны", а также возникновения солнечного ветра (потока ионизированных частиц, истекающего из солнечной короны) и "ответить на критически важные вопросы в гелиофизике, которые уже на протяжении нескольких десятилетий имеют высший приоритет", убеждено NASA. Как оно подчеркнуло, информация с борта аппарата будет иметь огромную ценность и с точки зрения подготовки дальнейших пилотируемых полетов за пределы Земли, поскольку позволит прогнозировать "радиационную обстановку, в которой предстоит работать и жить будущим покорителям космоса".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
"Учат в школе": тесты и викторины
Сергиев Посад. Город мастеров
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Навальный заявил, что не будет исполнять решение суда по иску Усманова
2
Оппозиционер: Россия ввела наиболее мягкие из возможных контрмер в отношении Черногории
3
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
4
МИД РФ: Россия и Украина придут к восстановлению полноценных связей
5
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
6
Движение на фиолетовой ветке московского метро восстановлено
7
"Придется ответить, Леша": из-за чего судятся Усманов и Навальный
Темы дня
Загрузка...
Реклама