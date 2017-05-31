США назвали зонд, которому предстоит исследовать Солнце, в честь астрофизика Паркера

ВАШИНГТОН, 31 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приняло решение назвать отправляемую к Солнцу автоматическую межпланетную станцию в честь американского астрофизика Юджина Паркера.

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Об этом сообщил на торжественной церемонии в Университете Чикаго (штат Иллинойс), посвященной официальному объявлению о предстоящей отправке упомянутого зонда к Солнцу, руководитель научного директората NASA Томас Цурбухэн.

В состоявшемся мероприятии принял участие и 90-летний Паркер, который до сих пор ведет научную деятельность в Университете Чикаго. Паркер одним из первых специалистов в мире занимался исследованием солнечного ветра. С 1967 года он является членом Национальной академии наук США. Предполагается, что зонд Паркера подлетит в семь раз ближе к Солнцу, чем какой-либо другой из космических аппаратов, ранее отправлявшихся человеком.

Запуск станции состоится в промежутке между 31 июля и 19 августа 2018 года. Планируется, что зонд в ноябре будущего года приблизится к Солнцу на расстояние в 6,4 млн км. Это означает, что аппарат будет находиться в пределах короны Солнца, то есть внешних слоев его атмосферы, где температура может достигать 500 тыс. кельвинов (около 500 тыс. градусов по Цельсию) и даже нескольких миллионов кельвинов.

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По замыслу американских ученых, в период по июнь 2025 года зонд совершит 24 витка по орбите вокруг Солнца, разгоняясь до скорости 724 тыс. км в час. На каждый такой виток у него будет уходить 88 дней.

На борту аппарата стоимостью порядка $1,5 млрд будет находиться четыре комплекта научных инструментов. При помощи этой аппаратуры специалисты рассчитывают, в частности, осуществить различные измерения солнечной радиации. Кроме того, зонд должен будет передать фотоснимки, которые станут первыми, сделанными в пределах солнечной короны. Оборудование зонда будет защищено оболочкой из углепластика толщиной 11,43 см, позволяющей выдержать температуру до примерно 1,4 тыс. градусов по Цельсию.

NASA обещает, что миссия произведет революцию в представлении человека о процессах, протекающих на Солнце. Претворение в жизнь намеченных планов позволит внести "фундаментальный вклад" в понимание причин "нагревания солнечной короны", а также возникновения солнечного ветра (потока ионизированных частиц, истекающего из солнечной короны) и "ответить на критически важные вопросы в гелиофизике, которые уже на протяжении нескольких десятилетий имеют высший приоритет", убеждено NASA. Как оно подчеркнуло, информация с борта аппарата будет иметь огромную ценность и с точки зрения подготовки дальнейших пилотируемых полетов за пределы Земли, поскольку позволит прогнозировать "радиационную обстановку, в которой предстоит работать и жить будущим покорителям космоса".