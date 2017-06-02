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"Союз МС-03" вернет на Землю двух космонавтов с МКС

Космос
2 июня, 0:12 UTC+3 КОРОЛЕВ область/ 2, июня. /ТАСС

На Землю вернутся российский космонавт Олег Новицкий и европейский астронавт Тома Песке

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МКС

МКС

© EPA/NASA

КОРОЛЕВ /Московская область/, 2 июня. /ТАСС/. Двое членов экипажа Международной космической станции (МКС) вернутся на Землю после полугодовой экспедиции.

"По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами, расстыковка корабля "Союз МС-03" от МКС планируется 2 июня в 13:50 мск", - сообщили ТАСС в ЦУПе.

На Землю вернутся российский космонавт Олег Новицкий и европейский астронавт Тома Песке. На орбиту они отправились 17 ноября 2016 года. Продолжительность их пребывания в космическом полете составит к моменту посадки 197 суток.

На МКС продолжит работу экипаж в составе российского космонавта Федора Юрчихина, а также американских астронавтов Джека Фишера и Пегги Уитсон.

Уитсон прибыла на МКС вместе с Новицким и Песке, но в связи с сокращением российского экипажа с весны этого года и появлением свободного места в корабле-спасателе "Союз МС-04" ее экспедицию продлили до сентября.

План посадки

Согласно циклограмме посадки, с 10:35 по 10:55 мск космонавты перейдут на борт космического корабля "Союз МС-03" и закроют за собой люки на МКС. В 13:50 с Земли будет выдана команда на отстыковку "Союза" от малого исследовательского модуля "Рассвет". Спустя полторы минуты произойдет разделение корабля и станции, а еще через три минуты "Союз" совершит маневр увода от МКС.

В 16:17 мск "Союз" включит двигатели для схода с орбиты, а в 16:47 мск от спускаемого аппарата, внутри которого находятся космонавты, отделятся бытовой и приборно- агрегатный отсеки. Через три минуты корабль войдет в атмосферу и начнет торможение, в этот период на несколько минут связь с ним будет затруднена. В 16:56 мск над "Союзом" раскроется сначала один вытяжной, затем три купола основного парашюта. В 17:11 мск спускаемый аппарат приземлится в 147 км юго-восточнее Жезказгана в Казахстане.

В поисково-спасательном обеспечении посадки "Союза МС-03" задействуют более 150 военных, 12 вертолетов Ми-8, три самолета (Ан-12 и Ан-26) и 14 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости.

О корабле

"Союз МС-03" является третьим кораблем серии "Союз МС". Первый "Союз МС" отправился в космос 7 июля 2016 года и летел к МКС по так называемой длинной схеме (двое суток вместо шести часов). Это было сделано для проверок систем новой модификации корабля. В составе станции он находился до 30 октября 2016 года, когда вернул трех космонавтов на Землю.

Второй корабль серии был запущен 19 октября 2016 года и вернулся 10 апреля 2017-го, третий "Союз МС" стартовал 17 ноября 2016 года.

Всего для завершения летных испытаний "Союза МС" требуется отправить в космос и вернуть на Землю три корабля.

"Союз МС" (МС - "модернизированные системы") входит в семейство кораблей "Союз", первый запуск которых состоялся в 1966 году, а первый пилотируемый полет - в 1967 году. "Союз МС" создан путем глубокой модернизации кораблей серии "Союз ТМА" (эксплуатировались в 2002-2011 годах). У кораблей обновили командно-телеметрическую систему, способную работать через спутники-ретрансляторы "Луч", установили новую систему сближения и стыковки "Курс-НА", улучшили систему электропитания, также теперь солнечные батареи вырабатывают больше энергии.

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