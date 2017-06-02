Космонавты перешли с МКС на борт "Союза МС-03" перед возвращением на Землю

КОРОЛЕВ /Московская область/, 2 июня. /ТАСС/. Двое членов экипажа МКС, которым предстоит вернуться на Землю, перешли с борта станции на корабль "Союз МС-03", сообщили ТАСС в Центре управления полетами (ЦУП).

"В рамках подготовки к посадке экипаж перешел на борт космического корабля "Союз МС" и закрыл переходные люки на МКС", - сказали в ЦУПе.

Расстыковка корабля "Союз МС-03" от МКС запланирована на 13:50 мск. В 17:11 мск спускаемый аппарат с двумя космонавтами приземлится в 147 км юго-восточнее Жезказгана в Казахстане.

На Землю возвращаются российский космонавт Олег Новицкий и европейский астронавт Тома Песке. На орбиту они отправились 17 ноября 2016 года, продолжительность их пребывания в космическом полете составит к моменту посадки 197 суток.

На МКС продолжит работу экипаж в составе российского космонавта Федора Юрчихина, а также американских астронавтов Джека Фишера и Пегги Уитсон.

Уитсон прибыла на МКС вместе с Новицким и Песке, но в связи с сокращением российского экипажа с весны этого года и появлением свободного места в корабле-спасателе "Союз МС-04" ее экспедицию продлили до сентября.

Помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин сообщил, что метеорологи Центрального военного округа, которые обеспечивают поисково-спасательную операцию экипажа корабля "Союз МС-03", прогнозируют в районе посадки капсулы хорошую погоду.

"В зоне предполагаемой посадки "Союз МС-03" (в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане - прим. ТАСС) прогнозируются простые метеоусловия: без осадков, видимость 6-10 км, нижний край облачности - 2 тыс. метров, температура воздуха - чуть выше 30 градусов", - сказал он.

В поисково-спасательном обеспечении посадки принимают участие более 150 военных, 12 вертолетов Ми-8, три самолета (Ан-12 и Ан-26) и 14 единиц автотехники, включая шесть машин повышенной проходимости.